Trump heizt Proteste in L.A. weiter an: „BRINGT DIE TRUPPEN!!!“

US-Präsident Donald Trump forderte den Einsatz des Militärs gegen Proteste gegen die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Los Angeles, Kalifornien. Die Proteste, die als Reaktion auf ICE-Razzien an verschiedenen Arbeitsplätzen am Freitag begannen, eskalierten über das Wochenende. Zuvor hatte Trump die Entsendung von 2.000 Nationalgardisten in die Stadt angeordnet. Gegen den Widerstand von Bürgermeisterin Karen Bass und Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, beide Demokraten.

„Sieht richtig schlimm aus in L.A. BRINGT DIE TRUPPEN!!!“, schrieb Trump am frühen Montagmorgen auf Truth Social. In einem weiteren Beitrag forderte der Präsident, dass die Strafverfolgungsbehörden „DIE LEUTE MIT GESICHTSMASKEN FESTNEHMEN, JETZT!“

Marines in Bereitschaft, Eskalation droht

Das US Northern Command veröffentlichte am Sonntag eine Erklärung, in der es hieß, dass „ungefähr 500 Marines des 2. Bataillons, 7. Marines aus Twentynine Palms, Kalifornien, in Bereitschaftsstatus sind. Falls sie erforderlich sein sollten, um die Schutzbemühungen des Verteidigungsministeriums für Bundesbesitz und -personal zu verstärken und zu unterstützen.“

Der Aufruf des Präsidenten, das Militär gegen US-Bürger einzusetzen – eine Macht, die seit den Rodney-King-Unruhen 1992 in Los Angeles von keinem Präsidenten mehr angewendet wurde – würde eine ernsthafte Eskalation der bundesstaatlichen Beteiligung an dem darstellen. Was lokale Behörden als beherrschbaren, wenn auch stellenweise gewaltsamen Protestausbruch bezeichnen.

Unterstützung von Republikanern und Trump-Verbündeten

Einige republikanische Gesetzgeber und Beamte der Trump-Regierung äußerten ihre Unterstützung für den Einsatz von Militärpersonal in Kalifornien. Am Sonntagabend teilte Senator Tom Cotton (R-Ark.) einen Screenshot eines kontroversen Meinungsartikels, den er 2020 verfasst hatte und in dem er den Militäreinsatz gegen Black-Lives-Matter-Proteste forderte. Verteidigungsminister Pete Hegseth schrieb am Sonntagabend in den sozialen Medien, dass „falls die Gewalt anhält, auch aktive Marines auf der Marinebasis Camp Pendleton mobilisiert werden. Sie sind in höchster Alarmbereitschaft.“

Ziel: Sanctuary Cities

Der Präsident und seine Regierung haben Los Angeles und mehrere andere sogenannte „Sanctuary Cities“ – Städte und andere staatliche oder lokale Gerichtsbarkeiten, die ihre Zusammenarbeit mit der bundesstaatlichen Einwanderungsdurchsetzung einschränken – als Orte für öffentlichkeitswirksame ICE-Razzien in Migrantengemeinschaften ins Visier genommen. Die Regierung behauptet, sich bei ihren Durchsetzungsmaßnahmen auf Kriminelle zu konzentrieren. Derweil räumte der amtierende ICE-Direktor Tom Homan am Montag ein, dass ICE auch Migranten festnimmt, die zufällig am Ort einer Zielperson waren. Darunter Mütter, Highschool-Schüler und Migranten, die zu geplanten Anhörungen vor dem Einwanderungsgericht erscheinen.

Mit zunehmender Intensität der Durchsetzungsmaßnahmen der Regierung, die sich zunehmend außerhalb legaler Grenzen bewegen, behaupten Trump und seine Verbündeten, dass Proteste gegen ihre zunehmend autoritären Taktiken eine illegale Behinderung von Bundesoperationen darstellen.

Trump: „L.A. wird befreit“

„Eine einst große amerikanische Stadt, Los Angeles, wurde von illegalen Einwanderern und Kriminellen überrannt und besetzt. Jetzt schwärmen gewalttätige, aufständische Mobs aus und greifen unsere Bundesagenten an. Alles, um unsere Abschiebungsmaßnahmen zu stoppen“, schrieb Trump am Sonntag in einem Beitrag, der kaum der Realität in der Stadt entspricht. „Die Ordnung wird wiederhergestellt. Die Illegalen werden ausgewiesen und Los Angeles wird befreit.“

Bürgermeisterin Bass: „Eine gefährliche Eskalation“

In einer Pressekonferenz am Sonntag sagte Bürgermeisterin Bass: „Was wir in Los Angeles sehen, ist Chaos, das von der Regierung provoziert wurde.“

„Wenn Sie bei Home Depot und an Arbeitsplätzen Eltern und Kinder auseinanderreißen. Und wenn Sie gepanzerte Konvois durch unsere Straßen schicken, verursachen Sie Angst und Panik. Und der Einsatz von föderalisierten Truppen ist eine gefährliche Eskalation“, sagte Bass. „Wir müssen ehrlich sein. Es geht hier um eine andere Agenda. Nicht um öffentliche Sicherheit.“

Bass fügte hinzu, dass die Stadt weiterhin entschlossen sei, die Rechte der Demonstranten nach dem Ersten Verfassungszusatz zu schützen. Dass diese gesetzlichen Schutzmaßnahmen jedoch „Ihnen nicht das Recht geben, gewalttätig zu sein. Um Chaos zu stiften. Oder Eigentum zu beschädigen.“

Gouverneur Newsom fordert Rücknahme des Truppeneinsatzes

Gouverneur Newsom forderte am Sonntag offiziell, dass Trump seine Föderalisierung der Nationalgarde zurücknimmt. Und sie aus der Stadt abzieht. „In dynamischen und unvorhersehbaren Situationen wie der in Los Angeles sind staatliche und lokale Behörden am besten geeignet, den Bedarf an Ressourcen zur Sicherung von Leben und Eigentum zu bewerten. Tatsächlich birgt die Entscheidung, die Nationalgarde ohne entsprechende Ausbildung oder Anweisungen zu entsenden, das ernsthafte Risiko, die Situation massiv zu eskalieren“, schrieb er.

„Derzeit besteht keine Notwendigkeit für den Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles. Und dies auf eine ungesetzliche Weise und für einen so langen Zeitraum zu tun, ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die Souveränität des Bundesstaates, der offenbar absichtlich darauf abzielt, die Situation anzuheizen“, fügte Newsom hinzu.