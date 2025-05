Der „Twin Peaks“-Cast kommt auf Fan-Tour

„Welcome to Lynchland“: David Lynch mit Doku in Cannes gewürdigt

Kaum eine Serie hat eine ähnliche Fan-Bindung wie „Twin Peaks“. Als noch keine 3. Staffel am Horizont zu sehen war, gab es jährliche Festivals, bei denen viele Stars der einzigartigen Mystery-Reihe von David Lynch und Mark Frost auftauchten und sich feiern ließen.

Monate nach dem Tod des „Mulholland Drive“-Regisseurs gehen nun gleich mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler auf „Twin Peaks“-Tour, um sich in den USA den Fragen der Anhängerinnen und Anhänger zu stellen.

„Twin Peaks: Conversations with the Stars“ sieht Auftritte von Ray Wise (Leland Palmer), Harry Goaz (Deputy Andy Brennan) und Kimmy Robertson (Lucy Moran) sowie natürlich Sheryl Lee (Laura Palmer) vor. Von August bis November sind 18 Termine vorgesehen.

„Twin Peaks“-Tour gastiert an besonderen Orten

Zu den Stationen gehören auch das Haus in Everett, Washington, das in der Serie als Palmer-Residenz diente, und die Kiana Lodge in Poulsbo, Washington, wo die Innenaufnahmen des Great Northern Hotels und des Hauses der Martells gedreht wurden. Hier wurde Laura Palmer in der Pilotfolge tot und in Plastikfolie gewickelt neben einem riesigen Baumstamm am Wasser gefunden.

Lynch hatte, wie es heißt, vor seinem Tod Anfang dieses Jahres noch seine Zustimmung zu der Tour gegeben.

„David hat sich sehr darüber gefreut, dass wir diese Cast-Tour machen, um ‚Twin Peaks‘ mit den Fans in den ganzen USA zu feiern“, sagte Sabrina S. Sutherland, die seinen Nachlass verwaltet, dem „Hollywood Reporter“. „Es ist traurig, dass ich ihn nicht jeden Abend anrufen kann, um ihm zu erzählen, wie die Show gelaufen ist, wie ich es ihm versprochen hatte. Aber ich freue mich darauf, jeden Abend sein Werk zu feiern und ihn stattdessen in meinem Herzen zu tragen.“

Neben der Möglichkeit, Fragen zu stellen, die „Twin Peaks“-Fans noch immer unter den Nägeln brennen (Was ist mit Audrey Horne passiert? Was oder wer ist Judy wirklich? Wie viele Coopers gibt es denn nun?), können Fotos mit den Stars gemacht werden. Auch Lynch grüßt in einem bislang unbekannten, aber vor seinem Tod aufgenommenen Video.