U2 live in Köln 2018: Tickets, Sicherheit, Setlist, Anfahrt – alle Infos

Beim Konzert seiner Band U2 mischt Bono sich in die deutsche Politik ein. Aber warum eigentlich auch nicht? Die Show an sich ist übrigens fast dieselbe wie 2015.

Update: Konzertabbruch! Aus Bono Vox wurde No No Vox beim zweiten Auftritt. Es gehört zur Lieblingssportart der Musikkritiker, sich über Bono aufzuregen, den „Polit-Prediger“. Das ist so simpel wie ein Schuss ins leere Fußball-Tor, weil, wie es so schön heißt, „Pop und Politik nicht zusammengehören“. Ist das so? Der Beweis dafür steht ja, seit es Pop gibt, also seit mindestens 60 Jahren, aus – genauso wie der Beweis für das Gegenteil: dass Pop und Politik sehr wohl zusammengehören. Wer kann das schon beurteilen! Warum soll sich Bono also nicht über die Zustände in diesem Land aufregen? Weil er Ire ist?…