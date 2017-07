Am gestrigen Mittwoch (12. Juli) absolvierten U2 im Berliner Olympiastadion ihr einziges Deutschland-Konzert im Rahmen der „Joshua Tree Tour 2017“.

Sehen Sie hier die besten Fotos und Videos des Abends, sowie die Setlist – Sänger Bono ging auf den Starkregen im Stadion ein, streute Snippets von „Singin’ In The Rain“ als auch „Rain“ (von den Beatles) ein. Und er gedachte des verstorbenen David Bowie. In nahezu perfektem Deutsch sang er Zeilen aus „Heroes“ in der „Helden“-Version: „Dann sind wir Helden, nur für den Tag“.

U2: Fotos aus Berlin:

U2 „The Joshua Tree“ in Berlin: Videos, Fotos, Setlist 1 von 9 Foto: Getty Images. All rights reserved.

2 von 9 Foto: Getty Images. All rights reserved.

3 von 9 Foto: Getty Images. All rights reserved.

4 von 9 Foto: Redferns, Frank Hoensch. All rights reserved.

5 von 9 Foto: Getty Images. All rights reserved.

6 von 9 Foto: Redferns, Frank Hoensch. All rights reserved.

7 von 9 Foto: Redferns, Frank Hoensch. All rights reserved.

8 von 9 Foto: Getty Images. All rights reserved.

9 von 9 Foto: Redferns, Frank Hoensch. All rights reserved. Previous Image Next Image

U2: Die Videos:

U2: Setlist Berlin:

Sunday Bloody Sunday

New Year’s Day

Bad

(‘Singin’ in the Rain’ und ‘Heroes’ snippets)

Pride (In the Name of Love)

The Joshua Tree

Where the Streets Have No Name

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

With Or Without You

Bullet The Blue Sky

Running to Stand Still

Red Hill Mining Town

In God’s Country

Trip Through Your Wires

One Tree Hill

Exit

Mothers of the Disappeared

Zugabe

Miss Sarajevo

Beautiful Day

Elevation

Vertigo

Mysterious Ways

Ultraviolet (Light My Way)

One

Rain

(The Beatles)