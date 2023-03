Verlosung: vier „Im Westen nichts Neues“-Mediabooks

Am 24. März erscheint der deutsche Film „Im Westen nichts Neues“ als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (UHD-Blu-ray und Blu-ray). Dabei handelt es sich um eine neue Verfilmung des Klassikers von Erich Maria Remarque. Der Film hat bereits sieben BAFTA Awards gewonnen und erhielt bei den diesjährigen Oscars vier Auszeichnungen – so viel, wie noch kein deutscher Beitrag zuvor. Darunter den Award als „bester fremdsprachiger Film“.

Die große Oscar-Analyse:

In „Im Westen nichts Neues“ geht es um einen jungen deutschen Soldaten an der Westfront im ersten Weltkrieg. Der Protagonist Paul (Felix Kammerer) und seine Kameraden kämpfen gemeinsam um ihr Überleben. So verfolgen die Zuschauer*innen mit, wie sich die anfängliche Euphorie der Soldaten zunehmend in Angst und Schrecken verwandelt.

Hier geht’s zum Trailer:

Verlosung

Zum Erscheinen des Films in der Collector’s Edition verlost ROLLING STONE vier Mediabooks. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Westen“ angeben. Einsendeschluss ist der 10.04.23. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!