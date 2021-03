Kritik und Ranking (3): James Bond 007 – Goldfinger

„Oberflächlich betrachtet haben Bruce und ich nicht viel gemeinsam. Aber im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, dass wir eine gemeinsame Wahrnehmung haben“, so Barack Obama über seine Freundschaft zu Bruce Springsteen.

Am gestrigen Montag (23. Februar) kündigten Rockstar Bruce Springsteen und der ehemalige US-Präsident Barack Obama via Social Media überraschend ihren gemeinsamen Podcast „Renegades: Born In The USA“ an. Darin wollen die beiden über verschiedenste, gesellschaftsrelevante Themen wie Zugehörigkeit, Vaterschaft und Ehe sprechen. Auch soll es um den gespaltenen Zustand der USA gehen, um Rassismus, Freundschaft und Vorbilder – oder darum, was moderne Männlichkeit für sie bedeutet. Barack Obama und Bruce Springsteen trafen sich das erste Mal auf einer Wahlkampfveranstaltung im Jahr 2008. Seither verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft – und was diese ausmache, verriet Obama bereits in der ersten…