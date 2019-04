Neil Young: Neues Album mit Crazy Horse!

Neil Young und Crazy Horse werden schon bald ins Studio gehen, um ihr erstes neues Album seit „Psychedelic Pill“ (2012) aufzunehmen.

Das bestätigte Young auf seiner „Neil Young Archives“-Website in einer Antwort auf einen User, der nach seinen zukünftigen Aufnahmeplänen fragte.

Er ging dabei auch gleich in die Details: „Crazy Horse werden für 11 neuen Songs ins Studio gehen.“

Neil Young und Crazy Horse: Nils Lofgren für Frank „Poncho“ Sampedro dabei

Im letzten Jahr hatte Neil Young bereits einige kleinere Gigs mit der wiederformierten Band in Kalifornien absolviert. Es waren die ersten Auftritte der Gruppe ohne Gitarrist Frank „Poncho“ Sampedro seit seinem Eintritt 1975.

„Ich bin 70 und im Ruhestand – ich will zu Hause bleiben“, erzählte Sampedro in einem Interview mit „Uncut“, das in seiner aktuellen Ausgabe eine Titelgeschichte über Neil Young und Crazy Horse führt. „Ich werde immer ein Crazy Horse sein. Ich bin ein so großer Teil von Crazy Horse wie jeder andere, der jemals dabei war.“

Sampedro wird durch Nils Lofgren ersetzt, der zum ersten Mal auf Youngs Album „After The Gold Rush“ (1970) zu hören war und zu einem wichtigen Bestandteil von Crazy Horse wurde. „Es war eine schöne Gelegenheit, mit lieben Freunden zu spielen, die noch am Leben sind“, sagte Lofgren der US-Ausgabe des ROLLING STONE.

Wann die neue Platte erscheinen wird, ist noch unklar. Neil Young startet in den nächsten Tagen seine aktuelle Tour (zum Teil mit Solokonzerten, zum Teil mit mit Promise Of The Real), auch Lofgren ist Anfang Mai auf Tour.