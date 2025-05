Vom Patzer zur Pointe: Sarah Connor singt wieder – diesmal mit Brühe

Sarah Connor legt sich zum Schutz von Orcas in ein Aquarium

2005: Die Allianz-Arena in München wird eröffnet. 66.000 Zuschauer:innen vor Ort, die DFB-Elf trifft auf den FC Bayern, Oliver Kahn steht im Tor – und Sarah Connor singt die Nationalhymne. Was als feierlicher Moment geplant war, wird zu einem popkulturellen Fauxpas: Aus dem Vers „Blüh im Glanze dieses Glückes“ wurde bei Connor „Brüh im Lichte dieses Glückes“. Der Patzer geht sofort durch die Medien – und bleibt bis heute unvergessen.

Jetzt, zwei Jahrzehnte später, nimmt sich die Sängerin damit selbst auf die Schippe – in einem TV-Werbespot für Lidl. Dort greift sie in einem Supermarktregal ganz bewusst nach einem Glas Brühepulver und stimmt augenzwinkernd in die Hymne mit ein. Die Werbe-Botschaft: Kostengünstig, viel geshoppt und „Einigkeit im Preis und Kaufkraft“. Ein Seitenhieb auf ihren früheren Versprecher – mit dem Versuch, die Sache nachträglich charmant zu verpacken.

Connor kontert den Fauxpas mit Werbespot

„Eigentlich habe ich mir geschworen, nie wieder die Hymne zu singen“, so Sarah Connor laut „Bild“. „Dann kam die Anfrage für den einmaligen Spot. Ich fand das lustig.“ Der Werbeclip ist Teil einer groß angelegten Günstig-Offensive von Lidl, bei der der Discounter die Preise für über 500 Produkte dauerhaft senken will. Sarah Connors Part soll dabei ein Zeichen setzen – für Humor, Selbstbewusstsein und gesellschaftliche Verantwortung. Naja und natürlich für mehr Käufer:innen sorgen.

Hier die Werbung mit Gag-Versuch:

Für Sängerin die Möglichkeit, die Wirkungshoheit zurück zu erlangen: Was früher für Spott sorgte, soll nun mit dem gezielten Auf-die-Schippe-nehmen bestenfalls bei den Leuten das Gefühl auslösen, sie könne nun souverän und humorvoll mit der damaligen Geschichte umgehen.

Wobei: „Der Puls geht hoch, immer wenn ich nach München komme. Dann denke ich: Ups, hier ist doch mal etwas Schlimmes passiert“, sagte sie gegenüber „Bild“.

So läuft es sonst so mit der Musik

Connor hat neben der Werbung auch gerade ein neues Album – FREIGEISTIN – draußen. Die Platte erschien am 22. Mai. Parallel tourt sie durchs Land.

Konzerttermine 2025 von Sarah Connor: