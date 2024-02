Super Bowl 2024: Alle Highlights des musikalischen Rahmenprogramms

Am Sonntag, dem 11.02. (hierzulande durch die Zeitverschiebung erst am 12. Februar um 0.30 Uhr), findet im Allegiant Stadium nahe Las Vegas der 58. Super Bowl statt. Dort treffen nicht nur die Kansas City Chiefs für ein Match auf die San Francisco 49ers, es wird auch ein musikalisches Rahmenprogramm geben. Wir haben alle Acts für euch hier zusammengefasst.

Halftime-Show

Nachdem im vergangenen Jahr Rihanna die Halbzeit mit einer Performance versüßte, wird 2024 Usher auf der Bühne stehen. Diese Ankündigung kam bereits im September, seitdem plant der Rapper seinen Auftritt. Zur damaligen Publikation erklärte er: „Ich kann es gar nicht abwarten, der Welt eine Show zu liefern, die mit nichts zu vergleichen ist, was sie bisher von mir gesehen hat.“

Ankündigung zu Ushers Super-Bowl-Gig:

Für den 45-Jährigen ist es bereits der zweite Auftritt in der Super-Bowl-Halftime-Show. Bereits 2011 unterstützte er die Black Eyed Peas bei ihrem Konzert und sang gemeinsam mit will.i.am den Track „OMG“. Ob Usher selbst auch noch Support erhalten wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Pre-Game-Show

Noch bevor Usher die Bühne betreten wird und damit die Halbzeit markiert, werden auch vor dem Match einige Artists auftreten. Headliner der Pre-Game-Show ist in diesem Jahr Gwen Stefani. Sie wird ein etwa 50-minütiges Set spielen und in diesem größtenteils „schnellere Songs“ unterbringen, um das Publikum angemessen vorzubereiten.

Hymne und weitere Songs

Ein Programmpunkt, der ebenfalls jedes Jahr auf dem Plan steht, in die Performance der US-amerikanischen Nationalhymne. Diese wird 2024 von der Country-Sängerin Reba McEntire gesungen, einem Mitglied der Country Music Hall of Fame. Damit reiht sie sich zu Lady Gaga, Beyoncé, Whitney Houston, Jennifer Hudson, Mariah Carey, Billy Joel und vielen weiteren ein.

Den Klassiker „America the Beautiful wird der „Rockstar“-Sänger Post Malone vor Ort zum Besten geben, eine Darbietung von „Lift Every Voice and Sing“ gibt es von Andra Day.

DJ

Das Spiel der Chiefs und der 49ers wird ebenfalls während der Aufwärmzeit und in den Pausen durch einen In-Game-DJ begleitet – eine Neuerung, die es bisher nicht gegeben hat. Diese Ehre wird dem Niederländer Tiesto zuteil, der sein Set auch live auf seinen Social-Media-Kanälen übertragen wird.

Wer überträgt den Super Bowl?

In Deutschland kann das NFL-Event 2024 auf RTL verfolgt werden. Der Sender startet die Übertragung inklusive Vorberichterstattung am Sonntag, dem 11.02., um 23.15 Uhr. Um 0.30 startet das Game. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN wird das Match ab 23.30 Uhr ebenfalls ausstrahlen, dort ist das Spiel optional auch im US-Originalkommentar verfügbar.