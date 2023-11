Wann kommt Spotify Wrapped 2023?

Foto: Bloomberg via Getty Images, Bloomberg. All rights reserved.

Alle Jahre wieder können wir zum Ende des Jahres nicht nur unser erstes Adventskalender-Türchen öffnen, sondern mithilfe von Spotify „Wrapped“ auch unsere Streaminggewohnheiten der vergangenen Monate Revue passieren lassen. Alles, was ihr zu dem 2023er Rückblick des Streamingdienstes wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wann erscheint der Spotify-Rückblick?

Die Funktion, in der alle Nutzer:innen der App ihre jährlichen Hörgewohnheiten in knackig aufbereiteten Slides zu Gesicht bekommen, umfasst Statistiken, Ranglisten und Zusammenfassungen über die meistgehörten Songs, Alben, Podcasts, Artists und Genres der Abonennt:innen. Offiziell hat Spotify kein Datum bekanntgegeben, an dem der Jahresrückblick veröffentlicht wird, allerdings kann sich an den Daten der vergangenen Jahre orientiert werden.

Bisher hatten Spotify-User:innen immer zwischen den letzten Novembertagen und Anfang Dezember erstmalig Zugriff auf ihre „Wrapped“-Übersicht. 2022 kam die Rückschau am 30. November, 2021 wurde am 01. Dezember mit dem Rückblick losgelegt.

Mit anderen Worten: „Wrapped“ könnte schon in wenigen Tagen erscheinen. Wenn es so weit ist, werden Nutzer:innen wieder in der App eine Ping-Benachrichtigung erhalten, die auf die diesjährige Veröffentlichung von „Wrapped“ hinweist.

Die Daten für die Rückblenden wurden vom 01. Januar an erfasst, sodass die Auswertungen auch wirklich umfassend und genau sind.