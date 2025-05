Warum trinken Gesundheits-Influencer im Weißen Haus Rohmilch und Honig-Shots?

Gesundheits-Influencer strömten letzte Woche ins Weiße Haus, um an einer Pressekonferenz zur Veröffentlichung eines Berichts der von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. geleiteten Kommission „Make America Healthy Again“ (MAHA) von Donald Trump teilzunehmen.

Kritik am Gesundheitszustand amerikanischer Kinder

Das 72-seitige Dokument mit dem Titel „The MAHA Report: Make Our Children Healthy Again“ behauptet, dass „die Kinder von heute die krankste Generation in der amerikanischen Geschichte sind, was chronische Krankheiten angeht“. Und verweist auf seine Analyse der Ursachen für chronische Krankheiten im Kindesalter. Während Teile des Berichts schlechte Ernährung, Umweltchemikalien und Übermedikalisierung verantwortlich machen, widersprechen andere Teile dem wissenschaftlichen Konsens .

Auftritt von Carnivore MD: Rohmilch im Weißen Haus

Dies hat die Stimmung im Weißen Haus, das zu einem Treffpunkt für Pro-Trump-Propagandisten und MAGA-Influencer geworden ist, natürlich nicht getrübt. In einem Video in den sozialen Medien filmte sich Paul Saladino, M.D., in einem Raum voller Podcaster. Saladino ist ein Influencer mit fast drei Millionen Followern, der sich für eine tierische Ernährung einsetzt und auch als Carnivore MD bekannt ist. Er prahlte damit, dass er neben dem Interview mit Kennedy auch sein eigenes Mittagessen aus Rohmilch und rohem Fleisch mitgebracht habe. „Ich bin in Washington, um die große Ankündigung des MAHA-Berichts über chronische Krankheiten zu hören“, sagte Saladino. Und hielt eine Flasche hoch. „Ich habe hier einen Smoothie. Aus Rohmilch, Blaubeeren, Honig und tatsächlich rohem Fleisch“, fügte er hinzu. „Wir holen Amerika zurück, Leute.“

Unterstützung durch Lineage Provisions

Ein separater Instagram- Post wurde von Lineage Provisions geteilt, einem Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel und Fleischsticks. Dessen Mitinhaber ist Saladino. Darin ist ein Video zu sehen, in dem Saladino zusammen mit den Podcastern Max Lugavere und Brigham Buhler Rohmilch und Honig trinkt. Woraufhin Lugavere lacht. „Wir werden jetzt so viele Lebensmittelwissenschaftler auf den Plan rufen.“

Eine Welle der Rohmilch-Evangelisation unter Konservativen, Anti-Establishment-Persönlichkeiten wie Kennedy , Tradwives und Homesteaders in den sozialen Medien hat zu MAGAs jüngstem Kampf gegen die Wissenschaft geführt. Es gibt kaum Belege für die gesundheitlichen Vorteile des Konsums von unpasteurisierter Milch gibt. Aber die Risiken sind gut dokumentiert . Menschen, die Rohmilch trinken, sind Risiken ausgesetzt. Vor allem, sich mit dem Vogelgrippevirus H5N1, E. coli, Salmonellen und Campylobacter-Bakterien zu infizieren.

Warnung der FDA

Zwischen 2009 und 2014 waren Rohmilch und Rohmilchkäse – die nur von 3,2 Prozent bzw. 1,6 Prozent der US-Bevölkerung konsumiert werden – ür 96 Prozent der Erkrankungen durch Milchkontamination verantwortlich. Das belegt eine Studie aus dem Jahr 2017 in Emerging Infectious Diseases , einer von Fachleuten begutachteten Zeitschrift der Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vor der Einführung der kommerziellen Pasteurisierung in städtischen Gebieten zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellten durch Milch übertragene Krankheiten wie Diphtherie, Tuberkulose und „ Sommerdurchfall “ eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar.

Um es klar zu sagen. Die Food and Drug Administration (FDA) erklärte in einer Empfehlung vom März 2024 die Risiken. „Rohmilch kann eine Vielzahl von krankheitserregenden Keimen enthalten. Das belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien .“

Misstrauen gegenüber dem Gesundheitssystem

Die zunehmende Beliebtheit von Rohmilchprodukten geht jedoch mit einem wachsenden Misstrauen gegenüber dem amerikanischen Gesundheitssystem einher. „Die Menschen vertrauen dem [amerikanischen] Gesundheitssystem nicht. Und das aus gutem Grund“, sagte Céline Gounder, MD , Spezialistin für Infektionskrankheiten und Epidemiologin an der New York University und am Bellevue Hospital sowie Redakteurin für öffentliche Gesundheit bei KFF Health News , gegenüber Rolling Stone. „Es geht in erster Linie um Profit, nicht um die Versorgung der Patienten oder die Förderung einer gesunden Bevölkerung.“ Wenn Menschen vom Gesundheitssystem schlecht versorgt werden, suchen sie laut Gounder nach Alternativen wie dem Konsum von Rohmilch, die ihnen ein Gefühl der Kontrolle geben.

Nun werden natürlich die oberste Gesundheitsbehörde der USA – das Ministerium für Gesundheit und Soziales – und wichtige Behörden wie die FDA und die CDC von Kennedy und anderen Verbündeten seiner MAHA-Bewegung überwacht.

Politische Dimension: Kontrolle durch die MAHA-Bewegung

Der Bericht der MAHA-Kommission versuchte zwar, viele der Gesundheitsprobleme von Kindern in den USA anzusprechen. Und kam zu dem allgemeinen Konsens, dass schlechte Ernährung, Lebensweise und die Belastung durch Umweltgifte schädlich sind. Aber er geht nicht auf die sozioökonomischen Ungleichheiten ein, die zu chronischen Krankheiten führen.

„Sie erkennen zwar an, dass ultra-verarbeitete Lebensmittel billiger sind. Aber sie erkennen nicht, dass wachsende Armut und die Kluft zwischen Arm und Reich dazu führen, dass immer mehr Menschen und Kinder auf billigere Lebensmittel angewiesen sind“, sagte Carmen Marsit, Professorin für Umweltgesundheit an der Emory University, gegenüber NPR.

Der MAHA-Bericht stellt auch den aktuellen Impfplan in Frage. Und schließt sich damit den Forderungen von Kennedy an, einem langjährigen Impfgegner, der kürzlich zugab, dass er sich nicht für qualifiziert hält, medizinische Ratschläge zu erteilen.

Impfkritik und medizinische Fehlinformationen