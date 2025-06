Exklusiv-Einblick: Die Korruptionsherrschaft des Elon Musk

Elon Musk will NICHT so viel Ketamin genommen haben, dass er nicht mehr pinkeln kann

Während Elon Musk – zumindest offiziell – das Weiße Haus unter Trump verlässt, untersucht ein neuer Bericht des Senats , wie der reichste Mann der Welt seinen Zugang zu den Hebeln der Bundesmacht genutzt hat, um seine unzähligen persönlichen Unternehmen voranzutreiben. Darunter sein Elektrofahrzeugunternehmen Tesla. Den Luft- und Raumfahrtkonzern SpaceX. Die Social-Media-Plattform X. Und das Gehirnchip-Unternehmen Neuralink.

130 Tage voller Sonderinteressen – der Warren-Bericht im Überblick

Musk verlässt sein Amt als „Sonderbeauftragter der Regierung“. Ein Status, der seine Tätigkeit in der Exekutive auf 130 Tage beschränkte. Wie Donald Trump in einer Pressekonferenz, in der er Musk einen „Schlüssel“ zum Weißen Haus überreichte, deutlich machte, wird der Einfluss des Milliardärs weiterbestehen. Ebenso wie sein Kreuzzug gegen seine eigenen Regulierungsbehörden.

Eine detaillierte Liste von Machtmissbrauch

Der von Senatorin Elizabeth Warren (D-Mass.) herausgegebene Bericht trägt den Titel „Special Interests Over the Public Interest. Elon Musk’s 130 Days in the Trump Administration“ („Sonderinteressen über das öffentliche Interesse. Elon Musks 130 Tage in der Trump-Regierung“). Er enthält eine Liste von 130 Handlungen von Musk, seinen Unternehmen und Familienmitgliedern, die „Fragen zu Korruption, Ethik und Interessenkonflikten aufwerfen“.

Musk war natürlich Trumps größter Geldgeber im Wahlkampf 2024. Er gab fast 300 Millionen Dollar aus, um Trump und republikanische Kandidaten ins Amt zu bringen. Anschließend kampierte er während der Amtsübergabe in Mar-a-Lago. Und zog mit dem 47. Präsidenten nach Washington. Musk, der zeitweise wie der wahre Regierungschef des Landes wirkte, befehligte die Kräfte des sogenannten Department of Government Efficiency ( DOGE ). Und schickte wichtige Behörden wie USAID (die US-Agentur für internationale Entwicklung) durch die „Holzhackmaschine“. Wodurch wahrscheinlich Millionen schutzbedürftiger Menschen weltweit durch vermeidbare Krankheiten zum Tode verurteilt wurden.

Ein „Schlüssel zum Weißen Haus“

Der Warren-Bericht konzentriert sich auf Musks Einsatz politischer Macht, um seine Geschäfte anzukurbeln. Oder sich Sondervergünstigungen zu sichern. Von regulatorischen Erleichterungen bis hin zu lukrativen neuen Verträgen. Und die alle seinem Vermögen und seiner Familie zugutekommen.

Der Bericht stellt klar, dass „nicht jede aufgeführte Handlung … einen Verstoß gegen Bundesgesetze darstellt“. Der Bericht argumentiert jedoch, dass „Musk in erstaunlichem Tempo gegen Normen verstoßen hat“, während er Handlungen begangen und unterstützt hat, die „der amerikanischen Öffentlichkeit schaden“. Er bezeichnet dies als „skandalöses Verhalten. Unabhängig davon, ob es ihn einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzt“.

Der Warren-Bericht unterteilt seine Liste in 15 Kategorien, die Rolling Stone exklusiv vorab veröffentlichen kann:

1. Werbung im Weißen Haus

Der Bericht hebt die Zeit hervor, als Tesla-Showrooms zunehmend von öffentlichen Protesten heimgesucht wurden und Trump den Rasen des Weißen Hauses in einen Tesla-Parkplatz verwandelte.

2. Lukrative Verträge

Der Bericht hebt mehr als 20 Fälle hervor, in denen Musk oder DOGE Musks Unternehmen dabei halfen, neue Verträge in lukrativen Geschäftsbereichen zu sichern. So wird beispielsweise der Bericht des Rolling Stone hervorgehoben, wonach Mitarbeiter der Federal Aviation Administration (FAA) angewiesen wurden, „zig Millionen“ Dollar für einen lukrativen neuen Starlink-Vertrag sowie einen neuen 100-Millionen-Dollar-Vertrag der NASA für SpaceX zum Start eines Weltraumteleskops zur Überwachung von Asteroiden zu beschaffen.

3. Behinderte Ermittlungen

Als Trump sein Amt antrat, sahen sich Musks Unternehmen laut dem Bericht mit Strafen und Vollstreckungsmaßnahmen der Bundesbehörden in Höhe von insgesamt bis zu 2,4 Milliarden Dollar konfrontiert. Warren verweist auf einen Bericht von CNBC, wonach die Bundesregierung fast 40 Verfahren gegen Musks Unternehmen effektiv ruhen lässt. Während andere, darunter ein Verfahren des Justizministeriums gegen SpaceX wegen angeblicher Diskriminierung von Einwanderern bei der Einstellung, eingestellt wurden.

4. Behinderte Aufsicht

Der Bericht beschreibt, wie Musk und die Regierung Behörden ins Visier genommen haben, die befugt sind, Musks Unternehmen zu regulieren. Darunter „die Entlassung von Mitarbeitern, das Legen von Hindernissen und die Einsetzung von Musk-treuen DOGE-Mitarbeitern“. Ein wichtiges Beispiel hierfür ist die Verbraucherschutzbehörde Consumer Financial Protection Bureau, die befugt ist, Musk zu überwachen, wenn er X zu einer Zahlungsplattform macht. „Löscht die CFPB“, schrieb Musk. Und die Regierung hat versucht, die Behörde in die Knie zu zwingen. (Lesen Sie dazu das Rolling Stone– Interview mit Warren zu diesem Thema.)

Musk ist in vielen stark regulierten Bereichen tätig. Vom Raketenstart bis zu biomedizinischen Hirnimplantaten. Die FAA ist unter Trump zu einer Dienstleistungsagentur für SpaceX geworden. Und hat trotz häufiger katastrophaler Fehlschläge den Weg für Raketenstarts frei gemacht. In Trumps Autozollstreit kündigte die Regierung an, dass Autos mit einem 85-prozentigen inländischen Anteil von der Abgabe ausgenommen werden. Eine Kategorie, zu der angeblich nur Teslas gehören.

6. Besonderer Zugang

Noch nie zuvor hatte ein Großspender des Präsidenten so uneingeschränkten Zugang zu Regierungsdaten, Einblicken und Entscheidungsträgern. Der Bericht hebt Musks Rolle als dominanter Teilnehmer an den Trump-Kabinettssitzungen hervor, obwohl er keinen Posten auf Kabinettsebene innehatte und „in politische Entscheidungen auf höchster Regierungsebene eingeweiht war“. Von denen viele seinen Gewinn steigern könnten.

7. Ein persönlicher Deep State

Musk ist über DOGE tief in die Personalentscheidungen der Bundesregierung verstrickt. Entlassung von Zehntausenden von Mitarbeitern und gleichzeitige Besetzung von Posten in der gesamten Bürokratie mit loyalen Anhängern. Viele dieser Handlanger haben nun feste Stellen in der Regierung. Und können ohne seine aktive Anleitung eine Musk-konforme Politik betreiben. Darunter auch der Leiter der Federal Communications Commission, die die für Starlink, das Satelliten-Internetgeschäft von SpaceX, benötigten Funkfrequenzen überwacht.

8. „Persönliche Partikularinteressen“

Der Bericht bringt Musk mit dem plötzlichen, merkwürdigen Interesse der Trump-Regierung an der Sache der weißen Afrikaner aus Südafrika in Verbindung, denen der Flüchtlingsstatus gewährt wurde, nachdem Musk ihnen vorgeworfen hatte, sie seien einem „ Völkermord “ ausgesetzt. Während anderen wirklich schutzbedürftigen Menschen aus aller Welt die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert wird.

9. Einschüchterungskampagne

Der Bericht hebt eine Wall Street Journal– Untersuchung hervor, in der von X-Führungskräften wahrgenommene Drohungen untersucht wurden. Die deuteten an, dass eine geplante Fusion zwischen Werbekonzernen in Schwierigkeiten geraten könnte, wenn Werbekunden ihre Ausgaben für die Social-Media-Plattform nicht erhöhen würden.

10. „Instrumentalisierung“ der Bundesgewalt

Der Bericht bringt Musk mit der „scheinbar unbegründeten“ Untersuchung der Trump-Federal Trade Commission in Verbindung, ob Media Matters mit Werbekunden zusammengearbeitet hat. X verklagte die Aufsichtsbehörde Ende 2023, nachdem Media Matters berichtete , dass Anzeigen auf der Plattform neben „pro-nazistischen“ Inhalten geschaltet wurden. Was große Marken dazu veranlasste, ihre Kampagnen auf der Plattform auszusetzen.

11. „Einflussnahme im Kongress“

Der Bericht bringt Musks Einfluss im Weißen Haus mit günstigen Bestimmungen im Haushaltsentwurf des Repräsentantenhauses in Verbindung. Darunter die Finanzierung des „ Golden Dome “, eines weltraumgestützten Raketenabwehrprogramms, das wie maßgeschneidert für Starlink erscheint.

12. Mitfahrgeschäfte

Warren hebt Dutzende von Geschäften hervor, die Musks Unternehmen mit Ländern abgeschlossen haben, denen die Regierung mit Zöllen droht, sowie Musks Begleitung von Trumps Reise in die Länder des Persischen Golfs, wo der DOGE-Chef eigene Geschäfte ankündigte. Darunter einen Vertrag von Neuralink über den Beginn klinischer Studien in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

13. Alles bleibt in der Familie

Der Bericht hebt hervor, wie sich Musks Macht in Geschäften für Familienmitglieder niederschlägt. Darunter der kürzlich von seinem Bruder unterzeichnete Vertrag mit den Staaten am Persischen Golf über die Durchführung von Drohnen-Lichtshows , während sein Vater Berichten zufolge in Verhandlungen über den Bau eines Musk Tower in Dubai steht.

14. Einmischung in die Justiz

Musks erfolglose Bemühungen, eine konservative Übernahme des Obersten Gerichtshofs des Bundesstaates Wisconsin zu finanzieren, werden in dem Bericht ebenso hervorgehoben wie seine Forderung, Richter, die sich gegen Trump stellen, ihres Amtes zu entheben.

15. „Maximale Transparenz“ – abgelehnt