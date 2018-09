Timetable und Livestream zum „Wir sind mehr“-Festival am heutigen Montag in Chemnitz stehen nun online. Zuvor wurde der geplante Auftritt vom Karl-Mar-Monument zum mehr Zuschauer umfassenden Platz an der Johanniskirche umverlegt.

Schon im Vorfeld gab es reichlich Trubel: Bei einer Bürgerversammlung wurde allein schon die Nennung des Namens Kraftklub – die Lokalmatadoren spielen heute auch in der Stadt – mit Buhrufen quittiert. Am Sonntag geriet Bundespräsident Steinmeier in die Kritik, weil er für „Wir sind mehr“ warb. Politiker von CDU und FDP gingen ihn scharf an, weil beim Event auch Feine Sahne Fischfilet dabei sind – die Band aus Mecklenburg-Vorpommern sang in ihren Texten auch schon über Gewalt gegen Staat und Polizei.

Wir sind mehr: Dreieinhalb Stunden gegen Rechte und Neo-Nazis

Bis zu 30.000 Zuschauer werden erwartet. Die Polizei befindet sich in höchster Alarmbereitschaft. Schon am Samstag, als Madsen (Motto: „Herz gegen Hetze“) auftraten, kam es am Rande zu Ausschreitungen. Journalisten wurden angegriffen, die AfD marschierte im Block der Rechten und Pegida mit.

Das Festival wird nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Radio übertragen: auf MDR SPUTNIK, Deutschlandfunk Nova, NJoy, You FM, Fritz, UnserDing, DasDing, Bremen Next, 1Live und Puls.

Hier ist der Stream von „Wir sind mehr“ – ab 17 Uhr live:

https://www.youtube.com/watch?v=T5zhHhkMosQ Video can’t be loaded: #wirsindmehr – Chemnitz (https://www.youtube.com/watch?v=T5zhHhkMosQ)

Zeitplan für das „Wir sind mehr“-Konzert in Chemnitz:

17:00 Begrüßung und Schweigeminute für Daniel H

17:20 – 17:45 Trettmann

17:55 – 18:25 Feine Sahne Fischfilet

18:35 – 19:05 K.I.Z

19:15 – 19:45 Kraftklub

19:55 – 20:25 Nura / Marteria und Casper

20:40 – 21:15 Die Toten Hosen

Feine Sahne Fischfilet auf Facebook:

Die Band schreibt u.a.: „#wirsindmehr stimmt nicht überall. Das ist ein Fakt. Für 364 Tage im Jahr trifft das #wirsindmehr ganz einfach in Sachsen nicht zu. So ist es bei uns und so ist es in jedem anderen Bundesland.“