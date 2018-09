„Wir sind mehr“ in Chemnitz: Fotos, Videos, Setlists des Anti-Nazi-Festivals

Am Dienstag gastierten Jay Z und Beyonce mit ihrer „OTR II“-Tour in Köln. Alle Highlights hier.

Im RheinEnergieSTADION von Köln gaben Jay Z und Beyonce am Dienstag (03. Juli) ihr zweites Deutschland-Konzert, nach dem umjubelten Auftritt in Berlin. Sehen Sie hier Fotos, Videos und die Setlist des „OTR II“-Abends. Spoiler: Der Auftritt kam, anders als zuletzt, ohne Panne aus. Setlist Jay-Z und Beyonce in Köln: Holy Grail Part II (On the Run) '03 Bonnie & Clyde Beach Interlude Drunk in Love Diva / Clique Dirt Off Your Shoulder On to the Next One Fuckwithmeyouknowigotit ***Flawless / Feeling Myself Naughty Girl Big Pimpin' Jamaica Interlude Run This Town Baby Boy Mi Gente (Remix) / You Don't Love…