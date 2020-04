Paktiert Xavier Naidoo jetzt mit einem rechten Rapper?

Keine Ruhe für Xavier Naidoo: Nachdem bereits für sein Konzert in Ladenburg am 15. August Boykottaufrufe laut wurden, regt sich auch gegen das Konzert am Folgetag in Kassel Widerstand.

Ob das mit Xavier Naidoos Konzertreihe im Sommer noch etwas wird? Nachdem bereits der geplante Auftritt des umstrittenen Sängers, Verschwörungstheoretikers, Adrenochrom-Theoretikers und selbsternannten Rassisten am 15. August 2020 in auf der Festwiese in Ladenburg für einen Eklat sorgte (der in einer Absagedrohung des Sängers resultierte), gibt es nun auch rund um das Konzert am Folgetag am Messegelände in Kassel Aufruhr. Dort ruft die Grüne Jugend nun zum Konzertboykott auf – das berichtet unter anderm „hna.de“. „Homophober Rassist“ „Dass mit Naidoo ein homophober Rassist, der antisemitische Sprache verwendet und rechtsextreme Verschwörungstheorien verbreitet, in Kassel eine Bühne bekommt, lehnen wir entschieden ab“, zitiert…