Xavier Naidoo schottet sich ab – Kool Savas völlig „durcheinander“

Es geht weiter mit Xavier Naidoos Selbstdemontage: Nachdem der Bürgermeister Ladenburgs, als auch Die Grünen Bedenken zeigten, den Sänger in der Stadt auftreten zu lassen, könnte er nun selbst seinen Auftritt absagen – und droht mit groben Worten.

Xavier Naidoo droht, nicht mehr in Ladenburg auftreten. Der Sänger bringt ins Spiel, sein für den 15. August 2020 geplantes Konzert auf der Festwiese abzusagen, nachdem sowohl der Bürgermeister der Stadt, als auch die Grünen Bedenken gegenüber dem Auftritt des selbst ernannten Rassisten und Verschwörungstheoretikers zum Ausdruck gebracht haben. Der Protest gegen Naidoo hatte zuletzt vor Ort zugenommen, wie Mannheim24 berichtet. Die Seite zitiert ein Video des bizarren Schmusebarden, in dem er seine Drohung mit derben Worten direkt an den Bürgermeister Ladenburgs, Stefan Schmutz, richtet: „Übrigens Herr Bürgermeister, ich bürge nicht mehr. Macht euren Scheiß doch allein und gibt mir…