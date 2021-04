Xavier Naidoo: Konzert in Rostock soll endgültig verboten werden

Grund hierfür ist eine von Netflix in Auftrag gegebene Studie, die offenlegte, dass in puncto Vielfalt noch einige Luft nach oben ist.

Netflix hat in einem Statement angekündigt, Talente aus „unterrepräsentierten Gruppen“ mit einem 100-Millionen-US-Dollar-Fonds unterstützen zu wollen, um so für mehr Vielfalt in Filmen, Serien sowie hinter der Kamera zu sorgen. Grund für diese Entscheidung sei eine kürzlich veröffentlichte Studie, die offenlegte, dass in puncto Diversity trotz bisheriger Bemühungen noch deutlich Luft nach oben sei. Wie der Netflix-CEO Theodore Sarandos erklärte, will der Streaming-Riese die angekündigte Herausforderung in den kommenden fünf Jahren in Angriff nehmen. Ziel sei es, verstärkt Formate zu fördern, in denen bislang unterrepräsentierte Gruppen wie LGBTQ, People of Color sowie Menschen mit Behinderungen zu sehen sind. Netflix bezog…