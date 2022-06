Yoko Ono, Ringo Starr, Ronnie Wood: Die namhafte Liste von Paul McCartneys Gratulanten

Am 18. Juni 1942 erblickte ein gewisser James Paul McCartney in Liverpool das Licht der Welt. Weil sich sein Wiegentag am Samstag zum 80. Mal gejährt hat, gratulierten ihm einige seiner wichtigsten Weggefährten.

Ringo Starr beispielsweise schrieb auf Twitter: „Es heißt, dass am Samstag dein Geburtstag ist. Happy Birthday Paul, ich liebe dich Mann, hab einen schönen Tag. Peace and Love.“ Dazu postete der Schlagzeuger ein Foto von sich, auf dem er die Hand zum Peace-Zeichen erhoben hat und in die Kamera lächelt.

They say it’s your birthday Saturday happy birthday Paul love you man have a great day peace and love Ringo and Barbara love love peace and love 😎✌️🌟❤️❤️ pic.twitter.com/foex8TZa8m — #RingoStarr (@ringostarrmusic) June 17, 2022

Yoko Ono twitterte einen Schnappschuss der beiden und betitelte ihn mit den übersetzten Worten: „Lieber Paul, alles Gute zum 80. Geburtstag und noch vieles, vieles mehr! Von einem Partner in Peace … love, yoko“

Dear Paul, Happy 80th Birthday and many, many more! From a partner in Peace… love, yoko#HappyBirthdayPaulMcCartney pic.twitter.com/c9YkeR8CMt — Yoko Ono ☮️🏳️ (@yokoono) June 18, 2022

Auch der Gitarrist der Rolling Stones mischte sich unter die Gratulanten, indem er Fotos teilte, auf denen die beiden legendären Musiker abgelichtet sind.

John Lennons ältester Sohn Julian wünschte seinem „Onkel Paul“ einen „Hoppy Birdy“.

Hoppy Birdy Uncle Paul… ❤️🙏🏻😘🎂 pic.twitter.com/DfWZ7b4TcM — Julian Lennon (@JulianLennon) June 18, 2022

Sean Ono Lennon verband seine Glückwünsche mit dem Cover des Beatles-Stücks „Here, There And Everywhere“: „Ein kleines Vögelchen hat mir gesagt, dass das einer deiner Lieblingssongs von den Beatles ist. Also Happy Birthday!“, so der 46-Jährige in dem Video. Sinn ergibt die Songauswahl in vielerlei Hinsicht: So schrieb Paul McCartney das Lied, als er an John Lennons Swimmingpool im englischen Weybridge entspannte. Sowohl Paul McCartney, als auch sein kongenialer Songwriting-Partner zählten das Lied zu ihren Lieblingen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon)

„Here, There And Everywhere“ wurde von „God Only Knows“ von den Beach Boys inspiriert. McCartney dürfte es also gefreut haben, dass er auch von deren Komponist und Sänger Brian Wilson beglückwünscht wurde.

A Friend Like You: Happy 80th Birthday to Paul McCartney! pic.twitter.com/LYJropOi0y — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) June 18, 2022

John Lennon und Paul McCartney gaben eines Tages zu Protokoll: „Unser Ziel war es, Kompositionen im Stil von Carole King (…) zu schreiben.“ Nun wünschte sie McCartney „Happy Birthday“.

Auch Billy Joel kam nicht um eine Ehrerbietung hinweg.

Aerosmith teilten einen gemeinsamen Auftritt mit dem Pilzkopf.