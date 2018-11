ZZ Top live 2019: Tickets, Termine, Vorverkauf

Guns N' Roses haben ihre Fans im Großen und Ganzen nicht enttäuscht: Die „Not In This Lifetime“-Tour zählt zu den erfolgreichsten Konzertreihen aller Zeiten.

Das Comeback ist gelungen: Für die versöhnten „Guns N' Roses“-Mitglieder Axl Rose, Slash und Duff McKagan sowie für deren Tourmitglieder zahlt sich das Touren derzeit aus. 140 Konzerte haben sie bereits gemeinsam bestritten und somit bereits vor über fünf Millionen Fans gespielt. Nachdem 2017 bereits ein Großteil der Reunion-Konzerte für viele zufriedene Zuschauergesichter gesorgt hatte, setzte die Band ihre Tour in diesem Jahr mit weiteren Festival-Gigs und Stadienkonzerten fort – fast immer mit positivem Feedback. Vor allem die Tatsache, dass Axls Stimme die knapp dreistündigen Shows (meistens) gut übersteht, macht glücklich – und das schlägt sich in den Besucherzahlen nieder.…