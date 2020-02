FAITH NO MORE

Faith No More kehren 2020 auf die Bühne zurück! Auch wenn derzeit kein neues Album in Planung zu sein scheint – die Live-Reunion ist für viele Fans Grund genug, um in Ekstase zu geraten. ROLLING STONE hat dies zum Anlass genommen, einmal auf die bewegte Bandgeschichte zurückzublicken. Dabei sind wir auf zehn spannende Fakten gestoßen, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.

1. Courtney Love war einst Sängerin

Eingefleischte Fans wissen: Faith No More hat schon so einige Besetzungswechsel hinter sich. Zwar hat sich die Band, damals noch unter dem Namen Sharp Young Men, bereits im Jahr 1979 formiert, Sänger Mike Patton stieß aber erst 1988 dazu, nachdem man Chuck Mosley wegen zahlreicher Streitigkeiten rausgeworfen hatte. Aber schon vor Chuck gab es jemanden am Mikrofon, der später große Karriere machen sollte: Courtney Love. Auch sie war, wenn auch für eine kurze Zeit, Teil der Band – die spätere Hole-Frontfrau datete damals auch Keyboarder Roddy Bottum.

„Sie war eine großartige Performerin, sie mochte es, im Nachthemd und mit Blumen geschmückt aufzutreten“, erinnerte sich Billy Gould einst in einem Interview. „Aber sie war eine chaotische Persönlichkeit, die viel Arbeit erforderte. Das war nach einiger Zeit zu viel.“ Eine Freundschaft blieb aber: Auf dem 1993 erschienenen Album „Angel Dust“ ist Roddy Bottum mit einem Hole-T-Shirt zu sehen.

2. Blutiger Einstand für Mike Patton

Bei seinem ersten Gig am 4. November 1988 soll es blutig geworden sein: Mike Patton verletzte sich durch eine kaputte Flasche so stark an der rechten Hand, dass er operiert werden musste. Immerhin war der Auftritt in San Francisco so gut, dass man das dort gefilmte Material für einen Videoclip zum Song „From Out Of Nowhere“ nutzen konnte. Eine Erinnerung an den Einstand blieb aber: Bis heute soll er Gefühlsstörungen in der Hand haben.