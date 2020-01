Faith No More

Das wird Sie auch interessieren





Faith No More werden im Juni 2020 für zwei Konzerte in Deutschland spielen. Ende 2019 hatte die Band um Sänger Mike Patton bereits Festival-Auftritte und fünf Konzerte in Großbritannien angekündigt, darunter auch einen Benefiz-Auftritt in Manchester.

Nun folgt also der Nachschlag: Am 22. Juni 2020 spielen Faith No More in Stuttgart, einen Tag später kommt die Band dann in die Hauptstadt. Die ersten Konzerte seit ihrer Welttournee im Jahr 2015 im Anschluss an ihre Platte „Sol Invictus“ wird allerdings nicht von einem neuen Album begleitet. Keyboarder Roddy Bottum bestätigte bereits vor einigen Wochen, dass es hier keine Planungen gebe.

Tickets für die beiden Deutschland-Konzerte von Faith No More gibt es bereits ab dem 28. Januar um 10 Uhr auf der Website der Band und ab dem 29. Januar um 10 Uhr bei Eventim.

Faith No More auf Tour 2020