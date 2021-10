ABBA: Fans haben entschieden, wann „Just A Notion“ erscheint

In wenigen Tagen werden wir wissen, wie es sich anfühlt, ein neues Album von ABBA in den Händen zu halten. „Voyage“ erscheint am 05. November.

Zuvor gibt es bereits nach den ersten beiden Singles „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“ einen weiteren Vorgeschmack. „Just A Notion“ erscheint am Freitag (22. Oktober) – und zwar um Mitternacht.

Das haben die Fans der schwedischen Band entschieden, wie auf der Facebook-Seite von ABBA bekanntgegeben wurde. Wer also nicht zu den Frühschläfern gehört, kann kurz vor dem Gang ins Bett noch eintauchen in das neue Stück.

Pure ABBA-Nostalgie

So neu ist es allerdings nicht! „Just A Notion“ entstand in Ansätzen als Demo bereits 1978 und war dann auf einer ABBA-Compilation zu hören. Wie ein erster Teaser in dieser Woche andeutet, wurde der Song auch nicht neu aufgenommen.