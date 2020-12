Vor vier Jahren standen sie gemeinsam auf der Bühne. Seitdem hat sich keines der Gerüchte um eine Reunion von Axl Rose und AC/DC bewahrheitet.

Was ist eigentlich aus der Zusammenarbeit von AC/DC und Axl Rose geworden? In einem Interview mit „Total Guitar“ bezieht Angus Young Stellung zu der Frage, warum sich keines der Gerüchte um eine weitere gemeinsame Tournee bisher bewahrheitet hat. Im April 2016 war Axl Rose vorübergehend bei AC/DC als Sänger eingestiegen, nachdem Brian Johnson zu stark unter seinen Hörproblemen gelitten hatte um aufzutreten. Der Guns-N'-Roses-Frontmann unterstützte die Band also bei zehn Konzerten auf ihrer „Rock Or Bust“-Welttournee. Als die Tour beendet war, begannen Gerüchte zu kursieren, dass Rose weiterhin Mitglied der Band bleiben würde. Angus Young über Axl Rose: „Er hat…