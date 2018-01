Albert Einsteins Vinyl-Sammlung nun für die Öffentlichkeit zu sehen

George Jones - "Grand Ole Opry’s New Star" (Reserve) Der Tod eines Künstlers belebt das Geschäft mit seinem Werk. So verwundert es nicht, dass nun diverse Platten von George Jones wiederveröffentlicht werden, von denen seine allererste von Anfang 1957 zwar nicht die beste, wohl aber wichtigste ist. „Here is a new artist and a new style“, proklamiert das Cover stolz, „from a boy who is still climbing fast.“ Und tatsächlich hatten die von Hillbilly-Twang durchschossenen Honky-Tonk-Statements des Texaners eine neue Qualität, nicht zuletzt aufgrund dieser Stimme, deren unglaubliches Potenzial hier freilich erst zu erahnen ist. Die überhaupt erste Starday-LP bestand aus frühen Hits wie „Why, Baby, Why“ und „What Am I Worth“, ein paar Songs, die später zu Jones-Klassikern reifen sollten wie „Ragged But Right“ und „Play It Cool“, sowie wenigen Filler-Tracks, die den Gesamteindruck indes nicht nachhaltig schmälern. (...)