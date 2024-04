Am Freitag (19. April) veröffentlichte Taylor Swift ihr Doppel-Album „The Tortured Poets Department“. Noch am selben Tag konnte die Sängerin neben 300 Millionen Spotify-Streams bereits 1,4 Millionen Verkäufe für sich verzeichnen. Dazu zählen CDs, Vinyls, Kassetten und digitale Käufe der LP. Anlässlich des weltweiten Record Store Day gab es am Samstag, den 20. April, außerdem die Möglichkeit, das Werk auf Vinyl mitsamt quasi-handgeschriebenen Brief der 34-Jährigen zu shoppen. Quasi bedeutet, dass ein „von Taylor Swifts Schreibtisch“ stammender Zettel der LP beilag, der dann pro Vinyl kopiert wurde.

Wie viele Kopien es insgesamt von diesem Brief gibt, ist nicht bekannt. Ein:e Käufer:in hat via Instagram berichtet, dass in einem Plattenladen in Franklin, Tennessee, die ersten 50 Shopper:innen einer Vinyl den Zettel dazu erhalten hätten. Andere teilten im Internet lediglich den Vermerk: „Solange der Vorrat reicht“.

„Es war mein Ziel, eine Erinnerung zu kreieren, die du für immer behalten willst“

Die Brief-Aktion galt jedoch nur am internationalen Tag der unabhängigen Plattenläden, welcher seit 2008 üblicherweise jeden dritten Samstag im April des jeweiligen Jahres unter dem Titel Record Store Days stattfindet.

Auf den besonderen Tag hat sich Taylor Swift auch in ihrem Brief bezogen: „Fröhlichen Record Store Day! Ich danke dir vom ganzen Herzen dafür, dass du „The Tortured Poets Department“ in deiner Plattensammlung und deinem Leben aufgenommen hast. Es war mein Ziel, eine Erinnerung zu kreieren, die du für immer behalten willst, und ich hoffe, so fühlst du dich bei jedem Blättern der Seiten des Songtexte-Booklets und bei jedem Geheimnis, das ich in meiner Arbeit versteckt habe. Es ist eine Ehre, dir mit meinen Gefühlen vertrauen zu können. In Liebe, Taylor“, heißt es im Brief, gefolgt von einem (ebenfalls kopierten) Autogramm.