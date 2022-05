Amber Heard im Wiki: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Amber Heard macht derzeit wohl so viele Schlagzeilen, wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Seit ihr Privatleben aufgrund der gescheiterten Ehe mit Johnny Depp in allen Einzelheiten in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist auch das Interesse an der Schauspielerin massiv gestiegen. Alle wollen mehr über sie wissen, um sich selbst ein Bild davon zu machen, wer sie ist. ROLLING STONE hat die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengetragen.

Wer ist Amber Heard?

Amber Heard ist eine US-amerikanische Schauspielerin, die als Teenager auch als Model in New York arbeitete, sich später jedoch entschieden hat, sich verstärkt auf die Schauspielerei zu konzentrieren. Ihre Karriere startete sie mit Nebenrollen in verschiedenen TV-Serien, darunter auch einem kleinen Auftritt in „O.C. California“ sowie in „Californication“.

Wo wohnt Amber Heard?

Amber Heard und Johnny Depp lebten einst in einer 100-Millionen-Dollar-Villa in Los Angeles. Nun lebt die Schauspielerin etwas bescheidener im kalifornischen Yucca Valley. Der Ort ist nördlich von Palm Springs gelegen und etwas abseits vom Hollywood-Trubel.

Wie alt ist Amber Heard?

Amber Heard wurde am 22. April 1986 in der texanischen Stadt Austin geboren. Im Jahr 2022 ist sie also 36 Jahre alt.

Wer waren die Freunde von Amber Heard?

Angesichts der Streitigkeiten mit Johnny Depp fragen sich nun auch viele: Mit wem war Amber Heard zusammen, bevor und nachdem sie mit dem Schauspieler zusammen war? 2008 datete sie die Fotografin Tasya van Ree. Ein Jahr später wurde sie wegen eines tätlichen Angriffs auf ihre Freundin am Flughafen in Seattle festgenommen. Van Ree betonte später, dass die Situation von den Beamten vor Ort künstlich aufgeblasen worden war – beide trennten sich 2012.

Nach der kurzen Ehe von Johnny Depp und Amber Heard (2015 bis 2016) dateten sie und Elon Musk. Das Paar trennte sich 2017 und fand für ein paar Monate noch einmal zueinander. Auch Heidi Klums Ex Vito Schnabel soll danach mit Amber Heard liiert gewesen sein – allerdings nur einige Monate. 2020 zeigte sich Heard mit der Filmemacherin Bianca Butti – da sie eine Fernbeziehung führten, lebten sich beide jedoch nach knapp einem Jahr auseinander.

Hat Amber Heard ein Kind?

Amber Heard ist am 8. April 2021 Mutter geworden. Sie hat eine Tochter, die den Namen Oonagh Paige Heard trägt. Es ist naheliegend, dass sie es mithilfe einer Leihmutter bekommen hat, da sie in einem Instagram-Post betonte, bereits vor vier Jahren den Entschluss gefasst zu haben, auf ihre Weise Mutter zu werden. Wer der Vater ist, wurde bis heute nicht öffentlich gemacht.

Womit hatte Amber Heard ihren größten Hit?

Im Laufe der Jahre etablierte sie sich im Business als Schauspielerin – so erhielt sie Rollen in bekannteren Produktionen wie „Ananas Express“, „Zombieland“ und John Carpenters „The Ward“. 2010 arbeitete sie schließlich mit Johnny Depp für „The Rum Diary“ zusammen. 2018 spielte Amber Heard zudem die weibliche Hauptrolle in „Aquaman“.

Amber Heard auf Instagram

Auf ihrem Instagram-Kanal postet Amber Heard regelmäßig private und berufliche Updates, aber auch Stellungnahmen zu den Streitigkeiten mit ihrem Ex Johnny Depp. Im Zuge des Prozesses in Virginia hat die Darstellerin jedoch die Kommentare eingeschränkt. Nun können nur noch ausgewählte Personen öffentliche Nachrichten hinterlassen. Sie selbst hat angekündigt, sich für einige Zeit aus den sozialen Medien zurückzuziehen.

