Sir Brian May nach seiner Ernennung zum Knight Bachelor für seine Verdienste um die Musik und die Wohltätigkeit durch König Charles III. während einer Einführungszeremonie im Buckingham Palace am 14. März 2023 in London, England.

Am Dienstag (14. März) wurde der Queen-Gitarrist Brian May von König Charles im Buckingham-Palast zum Ritter geschlagen. Der 75-jährige Musiker wurde sowohl für seine musikalischen Leistungen als auch für seine Arbeit als Tierrechts-Aktivist geehrt. May sagte zu „BBC News“ über die Ehrung: „Das ist eine Art Lizenz, eine Art Auftrag, weiterzumachen mit dem, was ich tue, und es gibt mir ein bisschen mehr Kraft für meinen Zwecke. Darüber bin ich sehr glücklich.“

Empfehlung der Redaktion Brian May bringt erneut „Bohemian Rhapsody“-Fortsetzung ins Spiel

Brian May ist nicht der einzige auf der Liste der diesjährigen Ehrungen: Auch der Schauspieler Stephen Graham, die Englische Fußballnationalmannschaft der Frauen The Lionesses sowie der Komiker, Schauspieler und Moderator Frank Skinner wurden von König Charles mit einem Orden ausgezeichnet. Leah Williamson, Kapitänin der Lionesses, erhielt den Offiziers-Titel (OBE genannt) in der Ordensgliederung, ihre Teamkolleginnen Lucy Bronze, Beth Mead und Ellen White wurden als „Member“ (MBE genannt) ausgezeichnet.

Anfang Februar erteilte Brian May allen Hoffnungen, dass Queen jemals neue Alben aufnehmen würde, eine Absage. Der Gitarrist und Mitgründer der britischen Rockband sagte, dass es ohne Freddie Mercury nicht weitergehen könne. Der im November 1991 an Aids verstorbene Mercury bilde die noch immer präsente Kraftquelle der Band, wie May zu „Total Guitar“ sagte. Seit 2012 begleitet der Sänger Adam Lambert Queen auf Tour, dabei spielen sie jedoch nur alte Lieder, das Projekt firmiert unter „Queen + Adam Lambert“.