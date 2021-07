Internetphänomen ASMR-Sounds: Studie verrät, warum man sich das überhaupt antut

Mit der neuen Single geht Leon Bridges neue musikalische Wege.

US-Retro-Soul-Sänger Leon Bridges meldet sich mit seinem neuen Song „Motorbike“ zurück. Das Musikvideo wurde von Anderson .Paak produziert. Auch sein kommendes Album „Gold-Diggers Sound“ ist in den Vorverkauf gegangen und erscheint am 23. Juli 2021. „Motorbike“ Single und Musikvideo Leon Bridges schlägt neue Richtungen ein Bridges ist bekannt für Soul und R'n'B, der dank typischer 60ies-Arrangements zeitgenössisch klingt, aber trotzdem einen Retro-Touch mit sich bringt. Mit „Motorbike“ schlägt der aus Atlanta stammende Musiker neue Töne an. Akustikgitarren weichen elektronischen Beats. Bridges bekam die Inspiration für den neuen Titel bei einem Besuch bei einem seiner besten Freunde in Puerto Rico. Der…