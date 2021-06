Billie Eilish kündigt die Veröffentlichung ihrer neuen Single „Lost Cause“ an

Sein Erscheinen sollte die populäre Musik für immer verändern. Niemand sollte die Latte höher legen als Bob Dylan, niemand einen größeren Einfluss haben. Der Sänger hat allerdings nie leise geträumt.

„Man will Songs schreiben, die bigger than life sind“, schrieb Bob Dylan in seinen Chronicles. „Man möchte über ungewöhnliche Erfahrungen schreiben, die man erlebt hat, über ungewöhnliche Dinge, die man gesehen hat.“ Dylan machte dabei keinen Unterschied zwischen Gegenwart und der historisch verbürgten Vergangenheit. Ein Buch über den amerikanischen Bürgerkrieg konnte ihm dabei helfen, die Sixties zu verstehen – was es ihm wiederum möglich machte, alte Folk-Balladen auszugraben und so weit zu elektrifizierten, dass sie ein Schlaglicht auf die Gegenwart warfen. Frühe Songs wie „Blowin‘ In The Wind“ lieferten zunächst nur Hits für andere Interpreten (wie Peter, Paul & Mary…