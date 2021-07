Sowohl bei den Album-Charts als auch bei den Single-Charts dominiert an der Spitze Deutschrap.

Während Kontra K sich mit seinem im Mai erschienenen Album „Aus dem Licht in den Schatten zurück“ zum sechsten Mal in seiner Karriere die Nummer eins in den Album-Charts sicherte, führt bei den Singles die 26-jährige Rapperin Shirin David mit ihrer Single „Ich darf das“. Lindemann dicht auf Kontra Ks Fersen Laut GfK Entertainment schaffte es der Berliner Rapper Kontra K nach der ersten Verkaufswoche, sein Album in den Top 100 an der Spitze zu platzieren. Dabei ergatterte der 33-Jährige seit 2016 jährlich den obersten Platz der deutschen Charts – erst mit seinem Album „Labyrinth“, 2017 mit „Gute nacht“, 2018…