„Beatles: Get Back“-Film wird auf nächstes Jahr verschoben

Es wäre vielleicht eines der Musikfilm-Highlights dieses Jahres geworden: Eigentlich sollte im September der Beatles-Film „Get Back“, die von Peter Jackson gedrehte Doku, in die Kinos kommen, welcher die Band im Januar 1969 porträtiert.

Nun musste die Premiere, wie auch für so vielen weitere Filme, verschoben werden. Der neue Kinostart-Termin ist auf September 2021 datiert.

Was wirklich geschah: Behind the Scenes bei den Beatles

Der Film von Regisseur Peter Jackson begleitet Englands erfolgreichste Band aller Zeiten bei den Proben und Auftritten im Jahr 1969, bei den Arbeiten an einem neuen Album, und auch bei den Problemen der „Get Back“-Sessions. Er baut auf dem ursprünglichen Beatles-Film „Let It Be“ auf, welcher 1970 als TV-Special ausgestrahlt werden sollte, bevor die Band mitten in den Aufnahmen zum Album die Richtung wechselte.

Die Beatles wollten damals mit einem abgespeckten Album zu den alten Wurzeln zurückkehren, doch während den Aufnahmen stritten sich die Bandmitglieder immer häufiger, bis schließlich sogar ein Auftritt durch einen Polizeieinsatz abgebrochen werden musste. Danach gab die Band das „Get Back“-Projekt auf, bis schließlich ein Jahr später das letzte Album „Let It Be“ entstand.

Die neue Version wird bisher ungesehenes Film-Material enthalten, welches zeigen soll, was damals wirklich bei den Sitzungen passiert ist. Auch die gesamte Dauer des berühmten Dach-Auftritts („Rooftop Concert“), der mit dem Polizeieinsatz endete, wird zu sehen sein.

Und auch die lebenden Beatles-Mitglieder scheinen mit der Veröffentlichung des alten Materials vollkommen zufrieden zu sein. So erklärte Bassist Paul McCartney, er sei „wirklich froh, dass Peter in unseren Archiven geforscht hat, um einen Film zu machen, der die Wahrheit über die gemeinsamen Aufnahmen der Beatles zeigt.“ Er ist sich sicher, „die Freundschaft und Liebe zwischen uns kommt rüber und erinnert mich daran, was für eine wahnsinnig schöne Zeit wir hatten.“

Schlagzeuger Ringo Starr ist ebenfalls überzeugt: „Es war so cool, sich das ganze Filmmaterial anzusehen. Wir haben stundenlang nur gelacht und Musik gemacht, ganz anders als in der Version, die herauskam. Es gab eine Menge Freude, und ich denke, Peter wird das zeigen. Ich denke, diese Version wird viel mehr Frieden und Liebe bringen, so wie wir wirklich waren.“