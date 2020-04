Beatles: YouTube streamt „Yellow Submarine“ als Sing-A-Long-Version

In seiner Heimatstadt wird Bruce Springsteens Körpergröße als Maßstab genommen für den einzuhaltenden Sicherheitsabstand während der Coronazeit

In seiner Heimat New Jersey ist man zweifellos stolz auf Bruce Springsteen. So stolz, dass der Sänger dort nun buchstäblich zum Symbol der Sozialen Distanzierung während der Coronakrise geworden ist. Denn der Maßstab des einzuhaltenden Mindestabstand wird in New Jersey nämlich nicht länger mit „ein bis zwei Metern“ sondern „einem Springsteen“ gemessen. Mit über 50.000 bestätigten COVID-19-Fällen, gilt der Bundesstaat New Jersey als einer der am schlimmsten Betroffenen in den USA. Entsprechende Maßnahmen zu setzten und die weitere Ausbreitung des Virus zu stoppen, oder zumindest zu verlangsamen, gilt dort nun als oberste Priorität. Um den Einwohnern die Einhaltung von Schutzmaßnahmen etwas…