Foto: AFP via Getty Images, LUDOVIC MARIN. All rights reserved.

Am 17. März, am selben Veröffentlichungsdatum des Remake-Albums „Songs of Surrender“, erscheint die Dokumentation „Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, With Dave Letterman“ auf Disney+. Der Film wird als „teils Konzertfilm, teils Reiseabenteuer plus eine ganze Menge Bono und The Edge, mit Daves Humor durch und durch“ beschrieben und behandelt die Ursprünge und Bandgeschichte von U2. Laut eines Berichts der „Daily Mail“ verrät Bono in der Doku auch, dass jedes U2-Mitglied im Laufe der Karriere schon einmal „darüber nachgedacht hat, die Band zu verlassen“.

Er sagt: „Ich habe durchaus darüber nachgedacht, U2 zu verlassen, das hat jedes Mitglied. Wir haben alle darüber nachgedacht.“ Den Gedanken an einen Ausstieg bezeichnete er dennoch als „den richtigen Instinkt“, „um zu hinterfragen, ob das alles noch weitergehen sollte und was es von allen vier Mitgliedern verlangt.“ Weiterhin schreibt die „Daily Mail“, dass der 62-jährige Musiker darüber reflektiere, wie er die Geduld seiner Bandkollegen „auf die Probe gestellt“ hat: „Freundschaft ist ein wichtiger Teil dessen, was wir sind, aber man kann sie auf dem Weg verlieren“, meint Bono. Erst kurz davor bekannte Gitarrist The Edge im ROLLING-STONE-Gespräch, dass auch er gelegentlich mit Ausstiegsgedanken kämpfe.

Empfehlung der Redaktion U2: Deshalb würde The Edge die Band niemals verlassen

Bono: „Wir mussten daran arbeiten, weiterzumachen. Wenn man in einer Rock’n’Roll-Band ist, will man nicht mit Leuten auf dem Foto sein, die vielleicht polarisierende, entgegengesetzte Werte haben, die einem am Herzen liegen, aber genau das habe ich ihnen angetan.“ Der Musiker, der eigentlich Paul David Hewson heißt, schließt mit den Worten: „Ich verwandle das, was wir als Band geschaffen haben, in eine Währung, die ich in diesen Bereichen ausgeben möchte. Im Großen und Ganzen unterstützen sie mich, aber ich weiß, dass ich ihre Geduld auf die Probe stelle.“