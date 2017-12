„Bright“ auf Netflix: Chance The Rapper fühlt sich betrogen

„Bright“ ist der bisher teuerste Netflix-Film, die Produktionskosten sollen bei knapp 100 Millionen US-Dollar liegen. Doch der Film mit Will Smith in der Hauptrolle hat eher gemischte Kritiken erhalten und viele Zuschauer empfanden das Fantasy-Spektakel schlecht, die Story zu unglaubwürdig und unnötig aufgeblasen. Chance The Rapper stört sich jedoch an ganz anderen Dingen.

Auf Twitter wendet sich der 24-Jährige an seine knapp sieben Millionen Follower und stellt die Frage, wie sie die Darstellung des gelynchten Orks in „Bright“ fanden:

Wondering how you guys are feeling about the lynched ork in #Brightmovie — Chance The Rapper (@chancetherapper) December 27, 2017

Anschließend erklärt er, dass für ihn die Darstellung von Rassismus in Amerika durch mythische Kreaturen seicht und oberflächlich war. Und dass er sich durch allegorischen Rassismus in Filmen immer etwas betrogen fühlt. Er findet, dass Rassismus in Filmen in der Regel auf menschlichen Emotionen oder Toleranz basiert, nicht aber auf dem Gesetz oder anderen Systemen, so wie im echten Leben. In „Bright" gibt es seiner Meinung nach nur deshalb keinen Rassismus, „weil wir jetzt Orks hassen".

I found the way they tried to illustrate americas racism through the mythical creatures to be a little shallow. #Brightmovie — Chance The Rapper (@chancetherapper) December 27, 2017

I always feel a lil cheated when I see allegorical racism in movies cause that racism usually stems from human emotion or tolerance but not by law or systems the way it is in real life. The characters in #Bright live in a timeline where racism is gone… cause we hate ork now 🤨 — Chance The Rapper (@chancetherapper) December 27, 2017

„Bright“: Trailer

Von einem anderen Twitter-User wird Chance The Rapper dann gefragt, ob die Macher von „Bright“ nicht einfach nur eine interessante Geschichte erzählen wollten, statt eine Metapher für Rassismus zu schaffen. Doch auch darauf hat Chance The Rapper die passende Antwort parat:

„Ich habe versucht, es aus diesem Winkel zu betrachten, aber in den ersten paar Minuten sagt Will Smiths Charakter bereits ‚Fairy Lives don’t Matter‘.“

I tried to look at it that way but a few minutes into the movie they make wills character say “Fairy Lives don’t Matter” https://t.co/j721N38cdR — Chance The Rapper (@chancetherapper) December 27, 2017

Besagtes Zitat ist natürlich eine Anspielung auf die „Black Lives Matter“-Bewegung in den USA und somit kann „Bright“ seiner Meinung nach eben nicht als „interessante Geschichte“ betrachtet werden. Darüber hinaus ist der Film ohnehin alles andere als interessant, wie auch die Kollegen von ME.MOVIES in ihrer Kritik schreiben: