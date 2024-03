Campino wird jetzt zum Gastprofessor an der Uni Düsseldorf

Campino übernimmt an der Heinrich-Heine-Universität eine Gastprofessur. Doch zu seinen zwei Vorlesungen kann man nicht einfach so hingehen – die Teilnahmemöglichkeit wird verlost.

Gebrauchslyrik und Kakophonie unserer Zeit

Die erste Vorlesung des Toten-Hosen-Sängers wird sich um das Thema „Kästner, Kraftwerk, Cock Sparrer. Eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik“ drehen und schon am 02. April stattfinden. Drei Wochen später – am 23. April – folgt dann die zweite mit dem Titel: „Alle haben was zu sagen. Die Kakophonie unserer Zeit“.

Wer sich für eine der Veranstaltungen des 61-Jährigen anmelden möchte, kann das auf der Website der Uni tun – jedoch werden unter allen Registrierten die Teilnehmer:innen ausgelost.

Mehr zur Gastprofessur

Die Heinrich-Heine-Gastprofessur ist ein Geschenk des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 1988 an die Universität anlässlich ihrer damals erfolgten Namensgebung.

Vor Campino waren unter anderem Helmut Schmidt, Juli Zeh, Wolf Biermann, Siegfried Lenz, Joschka Fischer, Antje Vollmer, Karl Kardinal Lehmann, Ulrich Wickert, Joachim Gauck und zuletzt Klaus-Maria Brandauer Gastprofessor:innen dort.

Der erste Heinrich-Heine-Gastprofessor war 1991 Marcel Reich-Ranicki.