Campino: Vom Hörsaal auf die Tribüne zu Bayer Leverkusen

Partystimmung in der Düsseldorfer Altstadt. Bereits am Nachmittag kreisten in der Bolker oder Ratinger Straße die Altbier-Kränze. Die lange in den Niederungen der Zweiten Liga herum krauchende Fortuna stand nach den glorreichen 1980ern mal wieder im Rampenlicht. Das letzte Endspiel ist über vier Jahrzehnte her.

Am Mittwoch (03. April) also Halbfinale im DFB-Pokal. Mit Public Alt Viewing in einem eigens angemieteten Festsaal. Beim Auswärts-Match in Leverkusen gab es für das Team von Trainer Daniel Thioune zwar nur Außenseiter-Chancen. Doch gerade das schien zu beflügeln, nach dem Motto „Wir haben nichts zu verlieren!“ Runde 2.500 Fortuna-Fans schätzten sich glücklich, Auswärts-Tickets für das nur 20 Kilometer flussauswärts stattfindende Match bekommen zu haben.

Unter den Hoffnungs-Fahrern war auch Campino, der kurz vor Spielbeginn auf der Sitztribüne auftauchte und prompt von den ZDF-Kameras eingefangen wurde. Wie links und rechts des Rhein üblich, ist der „Pillenclub“, auch „Giftmischer“ genannt, nicht eben beliebt. Dass LEV in diesem Jahr alles gewinnt und wohl zum Sprung zur ersten Deutschen Meisterschaft ansetzt, spielt keine Rolle.

So meinte auch Moderator Sven Voss im Hinblick auf den No-Go-Ort BayArena mit Ironie: „Dass ein Düsseldorfer Edelfan, Campino, nach Leverkusen ins Stadion geht, da muss schon viel passieren. Zum Beispiel ein Pokal-Halbfinale.“ TV-Experte Per Mertesacker flankiert mit UK-Witz: „Hier muss einiges los sein, wenn Campino aus Düsseldorf zu seinem Erzfeind kommt. Es beschreibt einfach, wo beide Mannschaften hier sind, so kurz vor Berlin – da wollen alle dabei sein.“

Am Ende heißt es 4:0 für Leverkusen. Ein bitterer Abend, doch Campino trägt es mit Fassung. Sein halb öffentlicher Leverkusen-Trip entspricht dem Pausenmodus bei den Toten Hosen. Dazu passt Campinos launige Gast-Professur an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität.

„Danke & Und Auf bald“ heißt es auf Hosen-Website nach dem letzten Konzert mit Gerhard Polt und den Wellbrüdern im August 2023. Keine Konzerte in diesem Jahr, ein neues Album ist noch nicht in Sicht. Beim TV-Sender RBB wird derweil die Dokumentation „Auswärtsspiel – Die Toten Hosen in Ost-Berlin“ wiederholt. Auch schon über 40 Jahre her …