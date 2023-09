Charlotte Brandi im Porträt – jetzt Tickets für den ROLLING STONE Beach 2023 sichern

Sich weiterzuentwickeln, ist leider nicht vielen Künstler:innen vergönnt. Charlotte Brandi hat sich in den vergangenen zehn Jahren gleich mehrfach gehäutet, vom elektronisch durchwirkten Indie-Pop des Duos Me And My Drummer über verschiedene Theatermusiken bis zu ihren wundervollen Soloalben. 2020 erschienen Brandis erste Lieder in deutscher Sprache auf der EP „An das Angstland“, darunter ein Duett mit Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow. Im Frühjahr 2023 folgte die Platte „An den Alptraum“, ein so introspektives wie witziges, von Soul und Folk infiziertes Pop-Meisterwerk. Wir freuen uns, diese Lieder endlich live zu hören.

Alle bestätigten Bands im Überblick: DINOSAUR JR. | THE NOTWIST

LEE FIELDS | BOB MOULD | ANDY FRASCO AND THE U.N.

THE LATHUMS | FEHLFARBEN | CHARLOTTE BRANDI

GOOSE | DIE NERVEN | TRISTAN BRUSCH

SHRED KELLY | WILL BUTLER & SISTER SQUARES

PILLOW QUEENS | COACH PARTY | STEPH STRINGS

GIRL SCOUT | BEEN STELLAR | IDA MAE

MEDIUM BUILD | EWAN MAINWOOD

GIRL AND GIRL | EAGLE AND THE MEN