Coldplay sehen ihre Musik nur noch als „Dienstleistung, so wie ein TV-Sender“

Aardman Animations hat sich mit Coldplay für das Video zu ihrer neuen Single „Daddy“ zusammengetan. Das für „Wallace und Gromit“ und „Chicken Run“ verantwortliche Studio hat einen Clip entworfen, der mit einem Live-Action-Puppenspiel, digital kolorierten Sets und 2D-Animationen die Erinnerungen eines Mädchens an ihren Vater zeigt. Unter der Regie von Aardmans Åsa Lucander folgt das fünfminütige Video in voller Länge einem Mädchen, das auf See verloren geht und allein in einem Ruderboot in Unbekannten Gewässern umherirrt. Der komplette Clip wird zum Albumrelease am 22. November Premiere feiern. https://twitter.com/coldplay/status/1194668041507942409?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1194668041507942409&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Fwatch-a-snippet-of-aardman-animations-amazing-animated-coldplay-video-for-new-single-daddy-2567719 „Es war eine große Ehre, dieses Video für Coldplay zu drehen“, sagte Lucander.…