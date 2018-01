Dakota Johnson und Chris Martin: Jetzt ist es offiziell!

Chris Martin und Dakota Johnson sind schon seit mehreren Monaten ein Paar. Doch bis jetzt haben sie sich nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit blicken lassen. Mit dem Versteckspiel ist nun Schluss. Am Wochenende wurden die beiden eng umschlungen am Malibu Beach gesehen (und natürlich auch fotografiert).

Nix da, Privatjet - Coldplay fahren (auch mal) Taxi. Hier zum Beispiel in Tokio. Foto: Julian Broad. All rights reserved.  Fotostrecke: Coldplay: Die Bilder der Band

Kenny G war auch dabei

Anscheinend wurden sie bei ihrem romantischen Spaziergang von dem amerikanischen Saxophonisten und Altstar Kenny G gestört. Jedoch ohne Saxofon. Hätte bestimmt eine interessante Jam-Session mit dem Coldplay-Sänger ergeben

