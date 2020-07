Die intime Performance des „Ghosteen“-Tracks verdeutlicht auch, wie das Online-Konzert-Event am 23. Juli gestaltet sein wird.

Nick Cave hat unlängst angekündigt, dass er am 23. Juli ein globales Livestream-Event unter dem Titel „IDIOT PRAYER: Nick Cave Alone at Alexandra Palace“ veranstaltet. Die Tickets für das Online-Konzert bewegen sich zwischen 16 und 29 US-Dollar - Umgerechnet etwa 14 bis 25 Euro. Damit potentielle Zuschauer sich eine Vorstellung von der bevorstehenden Online-Veranstaltung machen können, teilte der 62-Jährige nun eine intime Performance zu seinem „Ghosteen“-Song „Galleon Ship.“ Dabei sitzt Cave allein an einem schwarzen Flügel, Notenblätter um ihn herum verteilt. Rötlich-gedämmtes Licht fällt in die endlos wirkende Halle des Alexandra Palace in London. Sehen Sie sich hier „Galleon Ship“…