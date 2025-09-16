Deluxe-Neuauflage von „Amorica“ der Black Crowes erscheint im November

Marc Ford: Ex-Gitarrist von The Black Crowes lehnte Wechsel zu Guns N‘ Roses zwei Mal ab

Das Album „Amorica“ von The Black Crowes wird in einer Deluxe-Ausgabe neu aufgelegt. Die Neuauflage soll am 14. November 2025 als Box-Set erscheinen.

Insgesamt 14 unveröffentlichte Titel

Das Deluxe-Boxset enthält neben dem Original-Longplayer auch „Tallest“, ein Studioalbum mit neun neu abgemischten Songs aus den „Tall“-Sessions. Daraus entstammen unter anderem drei bislang unveröffentlichte Titel aus der „Amorica“-Ära, die Teil der Neuauflage sind: „Bitter, Bitter You“, „Title Song“ und „Paris Song“, ein Instrumentalstück, das sich zum „Amorica“-Track „Cursed Diamond“ entwickelte.

Ebenfalls in der Deluxe-Edition enthalten sind „The Marie Laveau Sessions“ mit sieben bisher unveröffentlichten Studioaufnahmen aus dem Oktober 1992. Aufgenommen wurden sie in den Kingsway Studios in New Orleans, Louisiana, an einem freien Tag während der „High High The Moon Tour“.

Darüber hinaus beinhaltet das Set vier Live-Songs, die am 25. Oktober 1994 für eine weltweite Live-Radiosendung zur Premiere von „Amorica“ in den AIR Studios in London, Großbritannien, aufgenommen wurden.

Mit den originalen Masterbändern gemastert

„Amorica“ wurde eigenen Angaben zufolge von Chris Athens anhand der originalen 1/4″-Masterbändern remastert. Das Album enthält nun drei B-Seiten, das Taj-Mahal-Cover von „Chevrolet“ und neue Mixe von „Song Of The Flesh“ und dem Instrumentalstück „Sunday Night Buttermilk Waltz“.

Die Deluxe-Editionen erscheinen als 5-LP- oder 3-CD-Set. Das LP-Boxset enthält ein Fanzine mit einem Interview mit Chris und Rich Robinson, in dem die Entwicklung von „Amorica“ nachgezeichnet wird, ein klassisches Poster im Format 20×30, einen Autoaufkleber und eine Slipmat. Neben den beiden Deluxe-Editionen ist die Neuauflage von „Amorica“ ab 14. November auch als 2LP-Set erhältlich.

Es ging um Befreiung und Selbstvertrauen

„Amorica“ erschien 1994, als die Band unter Druck war, ihre Erfolgsserie fortzusetzen. Zuvor hatten ihre beiden Platten „Shake Your Money Maker“ (1990) und „The Southern Harmony and Musical Companion“ (1992) zusammen sieben Platin-Auszeichnungen erhalten und zu Welttourneen geführt.

„Bei ‚Amorica‘ ging es darum, uns zu befreien und Dinge nach unseren eigenen Vorstellungen zu tun“, sagte Chris Robinson. „Es ging nicht darum, uns an das anzupassen, was damals in der Musikszene angesagt war. Es ging darum, unseren Instinkten zu vertrauen – und 30 Jahre später tun wir immer noch genau das.“ Rich Robinson fügt hinzu: „Die Verbindung zwischen uns, selbst wenn sie auf die Probe gestellt wurde, kam immer wieder auf die Musik zurück. Das ist es, wofür ‚Amorica‘ steht – unser Glaube an uns selbst und an diese Band.“

Trackliste des 5-LP-Boxset

LP1 & 2 Amorica (2025 Remaster)

Side A

1. Gone (2025 Remaster) 5:08

2. A Conspiracy (2025 Remaster) 4:45

3. High Head Blues (2025 Remaster) 4:02

4. Cursed Diamond (2025 Remaster) 5:57

Side B

1. Nonfiction (2025 Remaster) 4:16

2. She Gave Good Sunflower (2025 Remaster) 5:49

3. P. 25 London (2025 Remaster) 3:39

4. Ballad In Urgency (2025 Remaster) 5:39

5. Wiser Time (2025 Remaster) 5:33

Side C

1. Downtown Money Waster (2025 Remaster) 3:41

2. Descending (2025 Remaster) 5:39

Side D

1. Chevrolet (Amorica B-Side) 3:26

2. Song of the Flesh (2025 Mix) 3:43

3. Sunday Night Buttermilk Waltz (2025 Mix) 2:32

LP3 Tallest

Side A

1. Lowdown (2025 Mix) 4:52

2. Tied Up And Swallowed (2025 Mix) 4:19

3. Evil Eye (2025 Mix) 4:19

4. Dirty Hair Halo (2025 Mix) 4:54

5. Feathers (2025 Mix) 6:51

Side B

1. Thunderstorm 6:54PM (2025 Mix) 4:03

2. Title Song (2025 Mix) 8:43

3. Bitter, Bitter You (2025 Mix) 5:24

4. Paris Song (2025 Mix) (Instrumental) 7:08

LP4 Marie Laveau Sessions

Side A

1. Exit 6:11

2. Fear Years 6:21

3. On That Hallow Night (Instrumental) 6:28

4. Girl From The Pawnshop 6:23

Side B

1. Bewildered 10:07

2. Non-Fiction (Acoustic) 6:22

3. Thorn’s Progress (Instrumental) 5:39

LP5 – 10″ Live at AIR Studios, London, UK October 25, 1994

Side A

1. A Conspiracy (Live – London, UK October 25, 1994) 5:22

2. P25 London (Live – London, UK October 25, 1994) 4:18

Side B

1. Wiser Time (Live – London, UK October 25, 1994 ) 6:57

2. High Head Blues (Live – London, UK October 25, 1994) 4:15