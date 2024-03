Natürlich kehren die Black Crowes jetzt zu ihren Wurzeln zurück. Was sollen sie auch sonst tun, als sich und ihren Fans zu beweisen, dass sie es nach 15 Jahren ohne neue Musik, aber einigen privaten Fehden immer noch draufhaben? „Happiness Bastards“ facht die Glut des fast erloschenen Rock’n’Roll-Feuers der Brüder Chris und Rich Robinson wieder an.

„Rats And Clowns“ und „Wanting And Waiting“ sind fabelhafte, von kernigen Hooks und Riffs getriebene Rhythm ’n’ Blues-Stücke. In der Country-Pop-Ballade „Kindred Friend“ und im soulgetränkten „Wilted Rose“ entspannen die Ü-Fünfziger ein bisschen ihre Muskeln. Das ist wichtig, denn manchmal klingen die Black Crowes wie ein Südstaaten-Truck mit viel zu viel Gewicht und zu wenig PS.