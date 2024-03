Bruce Willis‘ Tochter Tallulah enthüllt Autismus-Diagnose

Tallulah Willis, die Tochter von Bruce Willis und seiner Ex-Frau Demi Moore, enthüllte diese Woche auf Instagram, dass bei ihr im letzten Sommer Autismus diagnostiziert wurde.

Sie veröffentlichte ihre Diagnose in einem Instagram-Post

Die jüngste Tochter der beiden Schauspieler:innen, postete am Samstag ein altes Familienvideo, das die heute 30-Jährige als Kind zeigt, und wie sie mit dem Ohr ihres Vaters spielt. „Sag mir, dass du autistisch bist, ohne mir zu sagen, dass du autistisch bist“, betitelte sie den Beitrag. Im Kommentarbereich erklärte sie weiter: „Eigentlich ist dies das erste Mal, dass ich meine Diagnose öffentlich mitgeteilt habe“, schrieb sie. „Ich habe es diesen Sommer erfahren und es hat mein Leben verändert.“

Der Instagram-Post von Tallulah Willis:

Willis öffnete sich bereits in der Vergangenheit zu ihrer Gesundheit

Willis‘ Ankündigung über ihren Autismus ist nicht das erste Mal, dass sie offen über ihre Gesundheit spricht. In einem Essay, der letzten Sommer in der „Vogue“ veröffentlicht wurde, reflektierte sie über ihren Kampf mit Magersucht und Depressionen.

„Als ich 25 war, wurde ich in eine stationäre Behandlungseinrichtung in Malibu eingewiesen, um die Depressionen zu behandeln, mit denen ich in meiner Jugendzeit zu kämpfen hatte“, schrieb sie. „Außerdem wurde bei mir ADHS diagnostiziert und ich begann mit der Einnahme von stimulierenden Medikamenten, was eine große Veränderung bedeutete.“

In demselben Essay sprach Willis auch über ihre psychische Gesundheit nach der Demenz-Diagnose ihres Vaters. „Ich gebe zu, dass ich Bruce‘ Krankheit in den letzten Jahren mit einem Anteil an Vermeidung und Verleugnung begegnet bin, auf den ich nicht stolz bin“, schrieb sie. „Die Wahrheit ist, dass ich selbst zu krank war, um damit umgehen zu können.“