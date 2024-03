Zum 69. Geburtstag: Bruce Willis erhält rührende Glückwünsche

Bruce Willis feierte am Dienstag, den 19. März, seinen 69. Geburtstag. Der an Demenz erkrankte Schauspieler hat zu seinem Ehrentag rührende Worte inklusive privater Einblicke von seiner Ehefrau Emma Heming-Willis und Ex-Frau Demi Moore erhalten.

„Bruce ist ein wahrer Gentleman“

Willis‘ Frau Emma Heming-Willis hat auf Instagram ein altes Foto ihres Mannes geteilt, auf dem er mit der gemeinsamen, mittlerweile elfjährigen Tochter Mabel zu sehen ist. Diese ist auf dem Bild noch ein Baby. Dazu hat die Unternehmerin verlauten lassen: „Genau wie ihr lieben wir ihn einfach. Was ihr vielleicht nicht wisst, aber euch vielleicht vorstellen könnt, ist, dass es der sicherste Ort auf der ganzen Welt ist, in seinen Armen zu liegen. Er ist ein wahrer Gentleman. Er hat so viel Liebe zu geben und zu teilen. Das ist es, was ich zu sehen bekomme, seinen wahren Kern.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Demi Moore postet Familienporträt

Auch Ex-Frau Demi Moore gratuliert dem „Stirb langsam“-Star in einem Instagram-Post. Dabei hat sie sowohl ein vermutlich aktuelles Bild der beiden Schauspieler:innen, die von 1987 bis 2000 verheiratet waren, veröffentlicht, als auch ein altes Familienbild, auf dem Willis mit den drei gemeinsamen Töchtern zu sehen ist. In ihrer Caption heißt es: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, BW! Wir lieben dich und sind so dankbar für dich.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mittlerweile ist es circa zwei Jahre her, dass die Familie des ehemaligen Actionstars seine Demenz-Diagnose mit der Öffentlichkeit geteilt hat. Willis‘ Ehefrau nutzt seitdem Social Media, um über seine Krankheit aufzuklären.