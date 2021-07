Depeche Mode: Neues Box-Set „Ultra | The 12″ Singles“

Mit „For Free“ würdigt der 80-jährige Musiker den gleichnamigen Joni-Mitchell-Song aus dem Jahr 1970.

US-Musiker David Crosby veröffentlicht am 23. Juli diesen Jahres sein neues Studioalbum „For Free“, auf welchem er Poesie und Gebet mit wildem Rock’n’Roll verschmelzen lässt. Die Platte ist außerdem in Zusammenarbeit mit seinem Sohn und Multiinstrumentalisten James Raymond entstanden. Zuletzt ließ Crosby mit seinem Album „Here If You Listen“ im Jahr 2018 von sich hören. Neben seinem Sohn, der für „For Free“ auch als Produzent tätig war, unterstützten eine Reihe weiterer Musiker*innen David Crosby bei der Arbeit. Darunter der Saxophonist Steve Tavaglione und Schlagzeuger Steve DiStanislao. Beide wirkten zuvor bereits an David Crosbys 2017 erschienenen Album „Sky Trails“ mit. Außerdem…