Die 100 besten Gitarristen aller Zeiten: Kurt Cobain

Ein Beitrag vom 13. September 2016: Es klingt geradezu ungeheuerlich, beschäftigte am Wochenende aber viele Fans von Nirvana: Angeblich soll Kurt Cobain 1994 seinen Tod vorgetäuscht haben und nach Peru ausgewandert sein, wo er seit mehr als 20 Jahren unter dem Namen Ramiro Saavedra als Musiker sein Geld verdient. Die hübsche Räuberpistole, die selbst passionierte Verschwörungstheoretiker erst einmal verwundern dürfte, wurde am Montag (12. September) vom britischen Boulevardblatt „Daily Mail“ in Umlauf gebracht. Auf dem offiziellen Facebook-Account von Nirvana wurde nun tatsächlich auf den Irrsinn reagiert. Wir sind froh, ihn zurückzuhaben Mit zynischem Unterton war dort zu lesen: „Es ist…