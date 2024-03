Duett mit Willie Nelson! Beyoncé teilt Tracklist für „Cowboy Carter“

Beyoncés „Cowboy Carter“ erscheint am Freitag (29. März). Kurz vor Veröffentlichung teilt die Sängerin nicht nur das Albumcover, sondern nun auch die Tracklist zur neuen Platte.

In einem Instagram-Post hat sie die Tracklist-Grafik für ihr neues Album in Form eines Posters im Vintage-Stil enthüllt. Darauf finden sich 27 Songtitel in unterschiedlichen Farben, sowie Schwarz-weiß-Bilder von Beyoncé. Das „Renaissance“-Nachfolgealbum wird unter anderem die bereits vermutete Coverversion von Dolly Partons „Jolene“ sowie einen Auftritt von Country-Legende Willie Nelson bei dem Song „Smoke Hour“ enthalten.

Neben den neuen Songs enthält die kommende LP natürlich auch die bereits veröffentlichten Singles „16 Carriages“ und ihren Hit „Texas Hold ‚Em“, mit dem Beyoncé Geschichte schrieb – als erste Schwarze Frau, die jemals die Spitze der Billboard„Hot Country Songs“ Charts erreichte.

Erst kürzlich teilte Beyoncé das Cover zum Album und schrieb in einem dazugehörigen Statement: „Das ist kein Country-Album. Das ist ein ,Beyoncé‘-Album.“