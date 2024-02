Bob Dylan und Willie Nelson vereinen sich für eine epische „Outlaw“-Sommertour

Willie Nelson geht diesen Sommer auf seine jährliche Outlaw Music Festival Tour, und Bob Dylan ist bei allen 26 Konzerten dabei. Begleitet werden sie auf der ersten Etappe von Robert Plant & Alison Krauss und auf der zweiten von John Mellencamp. Billy Strings, Brittney Spencer, Celisse und Southern Avenue werden ebenfalls mit ihnen auf verschiedenen Stationen spielen. Los geht es am 21. Juni in Alpharetta, Georgia.

„Die diesjährige Outlaw Music Festival Tour verspricht mit diesem Line-up legendärer Künstler die bisher größte und beste zu werden“, so Nelson in einem Statement. „Ich bin begeistert, wieder mit meiner Familie und meinen Freunden auf Tour zu gehen und die Musik zu spielen, die wir lieben, für die Fans, die wir lieben.“

Dylan hat sich dem Outlaw Festival 2017 für ein paar Shows angeschlossen, aber es ist das erste Mal, dass er an der gesamten Tournee teilnimmt. Seine Freundschaft mit Nelson reicht jedoch mehrere Jahrzehnte zurück. Sie schrieben 1993 gemeinsam den Song „Heartland“.

„[Willie] ist wie ein philosophischer Dichter“, sagte Dylan in jenem Jahr. „Er kommt schnell zum Kern der Sache. Er bringt es raus und dann ist es vorbei. Er überlässt es den Zuhörern, darüber nachzudenken. Sein Gitarrenspiel ist ziemlich phänomenal. Ich sehe niemanden, der ihn als Musiker anerkennt. Meiner Meinung nach ist er ganz vorne mit dabei. Er nimmt das, was er singt, und macht es zu seinem. Es gibt nicht viele Leute, die das können.“

Im Sommer 2004 spielten Nelson und Dylan gemeinsam in Baseballparks der Minor League in ganz Amerika. Im Jahr 2009 brachten sie John Mellencamp mit, als sie das Konzept wiederholten. Dylan steht nur selten gemeinsam mit anderen Künstlern auf der Bühne, aber 2004 brachte er Nelson häufig für Duette bei „I Shall Be Released“, „Heartland“ und „Milk Cow Blues“ mit. Zum ersten Mal traten sie 1976 zusammen auf, als Nelson während eines Rolling Thunder Revue-Stopps in Houston für „Gotta Travel On“ auftrat.

In den letzten Jahren hat sich Dylan bei seinen Tourneen in Amerika weitgehend auf intime Theater beschränkt. Doch im Sommer 2013 ging er zusammen mit Wilco und My Morning Jacket auf Amphitheater-Tournee. „Das ganze Konzept der Tournee war auf Zusammenarbeit ausgelegt“, sagte My Morning Jacket-Frontmann Jim James ein paar Monate nach dem Ende der Tournee dem Rolling Stone. „Wir haben erwartet, dass wir mit Dylan um zwei Uhr nachts am Lagerfeuer sitzen und sagen: ‚Lasst uns morgen ganz Desire spielen!‘ Wir hatten alle diese Hirngespinste.“

James und Jeff Tweedy von Wilco hatten jedoch die Gelegenheit, ein paar Mal mit Dylan zu spielen. Sie wurden gegen Ende seines Sets für den traditionellen Folksong „Twelve Gates to the City“ und „The Weight“ von der Band herausgeholt. „Sein Bassist Tony [Garnier] hat sich mit uns darüber verständigt, wer welche Strophe singen sollte“, so James. „Sie haben buchstäblich eine Minute, bevor wir anfingen, die Tonart gewechselt, z. B. ‚Bob will es in Es singen‘. Das war wirklich cool und etwas, wovon ich noch meinen Enkeln erzählen kann.

Wenn wir diesen Sommer Glück haben, können wir vielleicht erleben, wie Dylan, Nelson, Robert Plant und Alison Krauss gemeinsam ein paar Songs spielen. Plant hat „Girl From the North Country“ in den frühen 2000er Jahren bei vielen Konzerten gespielt. Dies könnte seine Chance sein, es mit dem Mann zu spielen, der es geschrieben hat.

Hier sind die Daten und das Programm für das Outlaw Musical Festival 2024, das von Blackbird Presents produziert wird. Der Kartenverkauf beginnt am Freitag, 1. März, um 10 Uhr Ortszeit.

Freitag, 21. Juni 2024

Ameris Bank Amphitheater, Alpharetta, GA

Willie Nelson & Familie

Bob Dylan

Robert Plant und Alison Krauss

Celisse

Samstag, 22. Juni 2024

PNC-Musikpavillon, Charlotte, NC

Willie Nelson & Familie

Bob Dylan

Robert Plant und Alison Krauss

Celisse