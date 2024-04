Die Ärzte veröffentlichen neue Single „Demokratie“ – Video

Für Die Ärzte war das Albumkapitel DUNKEL eigentlich längst abgeschlossen, wie sie in ihrem Bademeister-Newsletter verraten haben. „Wir wollten keine Single mehr von DUNKEL veröffentlichen, aber der Song passt leider, leider grad. Die B-Seite ebenfalls.“ Und weiter heißt es: „Es ist die – aus Anlass – vierte Single-Auskopplung.“ Denn wie man auf den vergangenen Konzerten der Band hören konnte, sorgen sich BelaFarinRod vielleicht mehr denn je um das brandgefährliche politische Klima in Deutschland.

Neben „Demokratie“ gibt es auf der Single auch eine Live-Version von „Doof“ zu hören. Beim Konzert in Hamburg im Jahr 2023 bekam auch AfD-Politikerin Alice Weidel ihr Fett weg.

Das Video zu „Demokratie“

„Ganz bewusst und leider, leider auch passend: Das Video zu DEMOKRATIE, in dem eine Künstliche Intelligenz DIE ÄRZTE neu berechnet hat. Fake-BFR gegen Fake-News – noch tiefsinniger schafft nur HAL 9000. Oder Skynet.“ Hier ist der Clip zu sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Demokratie“ von Die Ärzte ist seit Freitag (05.04.) als 7″-Vinyl mit Downloadcode, als Download sowie bei den einschlägigen Streaming-Anbietern verfügbar.

Die Ärzte: Das sind die Lyrics von „Demokratie“

Sie ist vielleicht die mächtigste Idee der Galaxie

Gebor’n in Griechenland

Millionen gibt sie Hoffnung, Diktatoren fürchten sie

Der Grund liegt auf der Hand (Ahh-ahh)

Doch es gibt sie nicht geschenkt und einfach ist sie nie (Ahh-ahh)

Sie wird überall bedrängt

Sie ist das Beste, was wir haben, aber längst noch nicht perfekt

Nein, weit davon entfernt

Sie verlangt viel Arbeit, ist ein ewiges Projekt

Junge, hast du nichts gelernt? (Ahh-ahh)

Und du weißt hoffentlich, es geht nicht ohne dich (Ahh-ahh)

Du bist erforderlich (Go!)

[Strophe 1]

Immer nur zu meckern auf das blöde Scheißsystem

Das ist schön bequem (¡Déjalo, déjalo!)

Du bist nicht Teil der Lösung, du bist selber das Problem

Und feige außerdem

[Refrain]

Sei nicht so unsportlich, es geht nicht ohne dich

(Verdammt, [?])

So funktioniert das nicht, es geht nicht ohne dich