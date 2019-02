Toto veröffentlichen „40 Tours Around The Sun“ – Konzertfilm und Livealbum zur Jubiläumstour

Am 22. März erscheinen der Konzertfilm und das Livealbum „4o Tours Around The Sun“ von Toto. Anlässlich ihres 40. Bandjubiläums wird der neue Konzertfilm von Toto unter anderem als DVD, Blu-ray, DVD & 2CDs, Blu-ray & 2CDs sowie digital und in den klassischen Tonträger-Formaten 3LP (180g, Heavyweight) und 2CD veröffentlicht.

Aufgezeichnet wurde „40 Tours Around The Sun“ am 17. März 2018 im ausverkauften Ziggo Dome in Amsterdam. Neben den Hits („Africa“, „Hold The Line“, „Rosanna“) spielte die Band aus Los Angeles auch diverse Perlen aus ihrem Backkatalog.

Zusätzlich gab es für die Fans zwei neue Songs, die Toto vorher für ihr dazugehöriges Greatest-Hits-Album „40 Trips Around The Sun“ aufgenommen hatten. Außerdem gibt es Videos wie das exklusive „40 Tours Featurette“, das Interviews mit den Band-Mitgliedern Steve Lukather, David Paich, Steve Porcaro und Joseph Williams beinhaltet.

Trackliste zu „40 Tours Around The Sun“ – Audio-Formate (2CD/3LP):

1. Intro

2. Alone

3. Hold The Line

4. Lovers In The Night

5. Spanish Sea

6. I Will Remember

7. English Eyes

8. Jake To The Bone

9. Lea

10. Rosanna

11. Miss Sun

12. Georgy Porgy

13. Human Nature

14. Holyanna

15. No Love

16. Mushanga

17. Stop Loving You

18. Girl Goodbye

19. Angela

20. Lion

21. Dune (Desert Theme)

22. While My Guitar Gently Weeps

23. Stranger In Town

24. Make Believe

25. Africa

26. The Road Goes On

2019 gehen Toto wieder auf große Tour. Dabei kommen sie auch nach Deutschland.

„40 Trips Around The Sun“ – Deutschlandkonzerte 2019:

30.06. Berlin, Zitadelle Open Air

02.07. München, Tollwood Festival

14.07. Gelsenkirchen, Amphitheater

17.07. Füssen, Barockgarten

18.07. Salem, Schloss Open Air